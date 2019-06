Magyar és határon túli énekkarok adtak ízelítőt repertoárjukból

Sepsiszentgyörgyi, kolozsvári és egy budapesti énekkar lépett fel Veszprémben a második alkalommal szervezett Magyar kórusok találkozóján a Hangvillában.

A Veszprém Város Vegyeskara (VVV) és a Veszprémi Programiroda Kft. által rendezett programra olyan énekkarokat hívtak, akik versenyeken, dalostalálkozókon kitűntek a többiek közül. Tavaly nyáron két felvidéki énekkar volt a VVV kóruscsalád vendége, idén két erdélyi és egy budapesti kórus nyerte el a meghívást. A Sepsiszentgyörgyről érkező Cantus Firmus Vegyeskar a tavaly Tordaszentlászlón rendezett Dalostalálkozón, a Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa Déván szerepelt kiválóan a gyermekkórusok találkozóján, a budapesti Veres Pálné Gimnázium végzett diákjaiból, illetve barátaikból alakult Amadeus Kórus a magyar nemzeti kórusversenyen ért el Arany minősítést.

A háromnapos kórustalálkozó nyitóestéjén a házigazda VVV Kóruscsaládja (VVV Vokál, Dúdoló Népzenei Műhely) adott koncertet a Hangvillában, szombaton pedig a vendégek léptek színpadra. Elsőként a Sepsiszentgyörgyről érkezett Cantus Firmus Vegyeskar (karnagy: Jakab Árpád), mely 1980 óta elismert tagja a háromszéki kórusmozgalomnak. A kórus részt vesz a város történelmi, kulturális és egyházi rendezvényein, rendszeresen fellép a romániai magyar szórvány programokon. Veszprémi műsorukat Pitoni, Kodály Zoltán, az erdélyi népzenekutató Jagamas János, Farkas Ferenc, Bárdos Lajos és Szokolay Sándor műveiből állították össze.

Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa (karnagy: Kálló Krisztián) 2016-ban alakult. Az énekkart a városban és a környék falvaiban élő tehetséges 7–13 éves gyermekek alkotják, akik amellett, hogy az opera előadásainak gyermekszerepeit eljátsszák, megszólaltatják a magyar gyermekkari irodalom alapműveit és erdélyi komponisták zenéit is. A koncerten rövid gyerekdalokat, népdalokat adtak elő, valamennyit kívülről, kotta nélkül. Később kiderült, a gyerekek mindent fejből tanulnak, nem olvasnak kottát. Az első dal, amit annak idején megtanultak, az Ég a város, ég a ház is című angol kánon volt, ezt nagyon szeretik, ezúttal is előadták. Csakúgy, mint Balázs Árpád Bodzavirág című dalát, ami az Oscar-díjas Mindenki című magyar rövidfilmből lehet ismerős a közönségnek.

Az Amadeus Kórus (karnagy: Réger Mónika) idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját. Már gimnáziumi kórusként is összetartó és sikeres társaság volt, rendszeresen elnyerte Az Év Kórusa címet. Emelkedett, szép összeállításukat, tiszta megszólalásukat öröm volt hallgatni. Különösen az emmausi tanítványokról szóló mű kiemelkedő, Rheinberger Abendlied című esti éneke, de valamennyi dal magas színvonalon, gyönyörűen szólalt meg.

A kórustalálkozók elmaradhatatlan programja az összkari éneklés. Előzetesen minden kórus küld egy-egy művet a többieknek, majd a koncert előtt szűk egy óra alatt összepróbálják a dalokat. A budapesti énekkar VIII. Henrik Időtöltés egy jó társaságban című dalát hozta, a sepsiszentgyörgyiek két erdélyi népdalt, a kolozsváriak a Valahol Európában című musical A zene az kell című dalát.

A házigazda együttes a Veszprémi jelhang című dalt ajánlotta a többieknek és énekelt velük együtt: „Nyelvében él a nemzet, dalában él az ifjúság”. A koncert végén Erdélyi Ágnes, a VVV karnagya és Bélafi László, a VVV Egyesület elnöke köszönte meg a résztvevőknek a fellépést. Kellenek a közös élmények, a közös emlékek. Emlékezzenek ránk jó szívvel, mondta az elnök.

A Hangvilla-különdíjas énekkarok három napot töltöttek Veszprémben. Pünkösdvasárnap délelőtt az együttesek a veszprémi Szent Mihály- bazilikában, a Szent Margit- templomban és a Kálvin parki református templomban mutatták be műsorukat, délután a Balatonhoz kirándultak.