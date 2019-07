Mandolinművész koncertjével kezdődik a veszprémi Auer fesztivál

Az izraeli születésű Avi Avital mandolinművész és a Mendelssohn Kamarazenekar koncertjével kedden este kezdődik és vasárnapig tart az idei, immár ötödik alkalommal szervezett Auer fesztivál.

A veszprémi születésű Auer Lipót (1845–1930) hegedűművész, karmester és zenepedagógus a világ zenei életének meghatározó alakja. A magyar muzsikusra egyaránt büszke Európa, Oroszország és az Egyesült Államok. A kulturális élet csodálatos, nagy hatású személyisége ő, mondta Kováts Péter hegedűművész, a fesztivál művészeti vezetője. Tehetsége révén Auer fiatalon elkerült Magyarországról, járta a világot, a legnagyobb koncerttermekben állt színpadra. A Szentpétervári Konzervatórium tanára, az Orosz Zenei Társaság igazgató-karmestere lett. A forradalom idején menekülnie kellett, New York fogadta be őt, idős korában, hetvenévesen is koncertezett. Auer alapozta meg és dolgozta ki azt a metódust, melyet ma a világ „orosz hegedűiskola” néven ismer.

Auer szellemi hagyatékát ápolják Veszprémben: kiadták emlékiratait, életéről több mint egyórás tévéfilm készült. Emlékét azonban leginkább a fesztivállal lehet életben tartani, közölte Kováts Péter. A veszprémiek már tudják, hogy augusztus első hetében világklasszis művészek érkeznek, sokan várják a fesztivált, készülnek a programra, több koncertre pillanatok alatt elkelnek a jegyek.

Az elmúlt években többek között olyan világhírű művészek léptek fel, mint Gidon Kremer, Mischa Maisky, Vadim Repin, Kocsis Zoltán, Vásáry Tamás, Baráti Kristóf, Frankl Péter, Kelemen Barnabás, a Borodin Vonósnégyes, Yuri Bashmet, a Kodály Kvartett, a Keller Kvartett, Ránki Dezső és Balázs János. Az idei fesztivál díszvendége a világhírű orosz hegedűiskola jeles képviselője, Maxim Vengerov, de itt lesz a Deutsche Grammophone egyik legújabb sztárja, az izraeli Avi Avital mandolinművész, valamint Terje Tønnesen, a Norvég Kamarazenekar vezetője, ők mindannyian a fesztivál házigazda zenekara, a Mendelssohn Kamarazenekar élén állnak színpadra.

Veszprémbe érkezik a lipcsei Tamás-templom kórusából alakult Amarcord Ensemble, fellép az Auer trió, hallhatjuk Borbély Mihály Balkán Projektjét, valamint Fülei Balázst. A legfiatalabb generációt a Korossy Quartet, Langer Ágnes és a veszprémi Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar képviseli. A fesztivál kiemelt feladata, hogy hidat képezzen a Veszprémben meglévő pezsgő zenei és kulturális élettel, az itt élő művészekkel és a zenét tanuló fiatalokkal. A koncerteket a Hangvillában, a Megyeházán és a Szent Imre piarista templomban rendezik.

Hat nap alatt kilenc koncertet hallhat a közönség. A nyitó estén a világon elsőként Grammy-díjra jelölt mandolinművész, az izraeli születésű Avi Avital a Mendelssohn Kamarazenekarral együtt lép színpadra.