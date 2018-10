Markó Lászlót köszöntik

Markó Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagját kilencvenedik születésnapján köszöntik a Veabban.

Markó László vegyészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 1928. október 16-án született Debrecenben. A veszprémi vegyészképzés egyik vezető alakja, az egyetem szerves kémia tanszékének vezetője huszonegy éven keresztül, 1965 és 1986 között. 1986 és 1990 között az MTA Műszaki Kémiai Kutatóintézet igazgatója. 1976-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1987-ben rendes tagjává választotta.

1996 és 2002 között a Veszprémi Akadémiai Bizottságot is vezette. 1990-ben bekerült a Műszaki Kémiai Bizottságba is. Kutatási területe a petrolkémia, ezen belül is az alkének kémiája.

A kilencvenéves professzort ma, október 18-án délután négy órakor köszöntik a Veab székházban. Köszöntőt mond Gelencsér András, az MTA doktora, a Pannon Egyetem rektora, Pósfai Mihály, az MTA rendes tagja, a Veab elnöke, Nagy Endre, a kémiai tudományok doktora és Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere. A köszöntők után tudományos előadásokat tartanak.