Márkón felcseperedtek a néptáncos kislányok

Hetedik alkalommal rendezték meg Márkón a Cserdülő-néptáncgálát. Az esemény azért volt jelentős, mert Szabó Sándor Sanci vezetésével tíz éve indult a néptáncoktatás Márkón. A 2009-ben táncolni kezdő kis néptáncosok mára már 14-15 éves nagylányok lettek.

A gálán hat cserdülős csoport lépett fel, és a nyugdíjas-egyesület Örökzöldek tánccsoportja is bemutatta tudását. Az hogy ilyen élénk néptáncélet folyik a településen, Márkó varázsának is köszönhető Madarász Péter szerint.

– Itt minden tekintetben az átlagosnál jóval aktívabb a kulturális élet. A néptáncfesztivál mellett a színjátszó-találkozó és a nemzetiségi programok is színesek. Gyakorlatilag a pünkösdi volt az első szabad hétvégénk húsvét óta, amikor találtunk egy alkalmat, hogy megrendezzük a gálát – nyilatkozta a Cserdülő Kulturális Egyesület elnöke, aki nagyon sikeresnek ítélte a rendezvényt, ahol a tekintetek a színpadra szegeződtek és szinte áhítattal nézte a közönség a táncosokat.

A telt házas gála középpontjában a 10 éve működő Csupa Csaj Csapat állt, akiknek Szabó Sándor Sanci a mestere. – 2009 szeptemberében elkezdtünk pici gyerekekkel foglalkozni, és most itt tartunk. Nem vagyunk hivatásos táncegyüttes, az amatőr néptáncmozgalom minden nyűgével, bajával együtt létezünk, és ezeket a problémákat próbáljuk meg napi szinten megoldani és előrevinni a közösségeinket. Örülök, hogy ilyen emberekkel dolgozhatok. Az, hogy a pici gyerekek részéről is ilyen igény van a néptáncra 2019-ben Magyarországon, nem lebecsülendő dolog. A mai divatáramlatok mellett ez mindenképpen előremutató. Tíz évnél tartunk, de nem is az évek számítanak, hanem sokkal inkább a tartalom, ami mögötte van – mondta el a néptáncoktató, aki hozzátette még, hogy folyamatosan érkeztek tagok az együtteshez, és szinte kétévente új csapat verbuválódott. Egyszer csak a lánycsapat megérett arra, hogy egyesítsék egy két évvel fiatalabb csoporttal, így most 22 lány van a Csupa Csaj Csapatban, ami egy ekkora faluban mint Márkó, óriási dolog.