Marton László szobrászművészre emlékeztek Tapolcán

A város szülötte, Marton László szobrászművész születése 95. évfordulója alkalmából Németh István Péter művészettörténész, költő mutatta be a város Marton-emlékhelyeit és az alkotó helyi köztéri szobrait az érdeklődőknek, mondandóját szinte minden esetben saját, 2004-ben írt verseivel illusztrálva.

A séta a Kossuth-díjas szobrász szülőházánál indult, ahol Décsey Sándor, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója elmondta, az intézmény és a város vezetése döntött úgy, hogy emléksétával tisztelegnek a művész munkássága előtt. Németh István Péter Marton László szülőházánál, a Pásztorfiú című alkotás előtt arról beszélt, hogy felsorolni sem lehet, a világban hány Marton-szobor gyönyörködtet.

– A magát egyetemes művésznek valló Marton e kis házból indult, itt már tízévesen hokedlin formázott. Öt évvel később elkészítette a Pásztorfiú című szobrát – emlékezett Németh István Péter. A Tamási Áron Művelődési Központ előtt álló Figurális rácskompozícióról elmondta, hogy az ismertebb nevén bányászemlékmű a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat egykori igazgatója, Kanizsai József megrendelésére készült. A közelében álló szobron Szent Borbála alakját líraian, pálmaággal formázta meg Marton. A bányászok védőszentje szoborhoz Németh István Péter a Könyörgés című versét írta.

A templomdombon a Múltunk című szoborról kiderült, hogy az alkotás azért a város legrégebben lakott területén kapott helyet, mert ott találták meg a település legrégebb, neolit kori leletét. A szobor fiúalakja egy összetört agyagkorsó darabjait, sok ezer évvel ezelőtt élt ősök üzenetét illeszti össze. A séta a Négy évszak című szoborcsoportnál folytatódott, amely a szónok szerint jelképezi az alkotó ars poeticáját is. – A szépség nála a legnagyobb kategória, amely hódolatot érdemel. Számára ez a női test volt, így egy női alak életkori változásain mutatja be az évszakok változásait, megjelenítve az időt is a zseniális szobron.

A körbejárható alkotást a művész halála után helyezték el és avatták fel. A Kiskirálylány című szobor pedig Marton élete fő műve is lehetett akár – derült ki a séta során.

– Az egyik legderűsebb alkotása, amely egy farsangra készülő, a szőnyegporolón megpihenő, királylány jelmezt öltő kislányt ábrázol, akinek köntöse és papucsa volt. Ez az egyszerűség fogta meg az alkotót – mondta a művészettörténész. A Wass Albert-­mellszobor kapcsán arról beszélt, hogy a művész utolsó köztéri alkotásában a torzók minden fájdalma fellelhető. Az alak befejezetlen karjaival adta jelét a szobrász annak, hogy pályája végéhez ért.

A séta a Szomorú történelmünk című szoborhoz ért, majd a temetőben a szobrász szülei, Marton Károly és felesége sírjánál fejeződött be. Oda Marton egy mitológiai hőst formázott, szü­lei álmát az 1967-ben készült Promé­theusz-szobor őrzi.