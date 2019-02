Egyedülálló vándorkiállítás érkezett Veszprémbe

A Kárpát-medence és a diaszpóra ötvenöt kiemelkedő magyar művésze különféle oldalról világítja meg a Boldogasszony, azaz Szűz Mária és a magyarság nagy tiszteletnek örvendő kapcsolatát a kiállításon.

– Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az egyedülálló vándorkiállítást ezeresztendős városunkban üdvözölhetjük. Veszprémbe, a királynék városába ez a kiállítás hazaérkezett – mondta ünnepi köszöntőjében Némedi Lajos alpolgármester.

– A Kárpát-medence és a diaszpóra ötvenöt kiemelkedő magyar művésze legalább ötvenöt oldalról világítja meg Szűz Mária és a magyarság ezeréves kapcsolatát.

Némedi Lajos hangsúlyozta: a Boldogasszony vándorkiállítás jóval több egy kulturális eseménynél, mert jelentősége spirituális, és semmi máshoz nem hasonlítható. Nemcsak képzőművészeti, hanem kulturális szempontból is jelentős a tárlat. A kiállítás magában hordozza a magyarság évezredes sorsát, amely maga is vándorlás történelmi és spirituális értelemben. A kiállítás fontos kollektív emlékezetünk szempontjából is: ennek a csodálatos tárlatnak egyfajta megtartóereje van. Magyarságunk és kereszténységünk történelmi összefonódása megmaradásunk záloga a jövőben is – fogalmazott az alpolgármester.

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke azzal kezdte ünnepi beszédét, hogy a kiállítás öt esztendeje teljesíti be nemes hivatását, ami nem más, mint hogy művészi, lelki és szellemi kapocsként kösse össze a Kárpát-medencében szét szórt nemzetünket.

– Mária mindig Jézus és az apostolok mellett volt, ezért reméljük, hogy ősszel Péter sírjához, Rómába is elzarándokol a tárlat – fogalmazott.

Úgy vélte, a Szűzanyára ma is szüksége van hazánknak, hiszen sokféle birodalom omlott össze körülöttünk, de nemzetünk és Mária kapcsolata örök. A Nemzetstratégai Kutatóintézet a Boldogasszony-kiállítással a cselekvő igenre épülő megújulásra buzdít: a nemzet megmaradására és összetartozására, a keresztény hitre és értékrendjének megélésére.

A kiállítást Márfi Gyula veszprémi érsek nyitotta meg:– A magyarság megmaradásának záloga a keresztény hit megőrzése, Szűz Mária tisztelete – emelte ki.

Utalt arra is, hogy Európában jelenleg támadják a kereszténységet és a hazaszeretetet. Beszélt az európai bevándorlásról, aminek az egyik célja szerinte a nemzetek felszámolása, uniformizált társadalmak létrehozása. – Amikor ragaszkodunk hagyományainkhoz, szembeszállunk ezzel az irányzattal – mondta Márfi Gyula, aki megnyitóját Harsányi Lajos Vallomás az égi asszonynak című versének felolvasásával zárta.

A Boldogasszony című kiállítás március 17-ig tekinthető meg a Szaléziánumban.