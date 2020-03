Teljesen megújult a nemesgulácsi orgona

Másfél év után elkészült a katolikus templom műemlék orgonája, amelyet a napokban állítottak vissza a teljes felújítást követően. A templom karzata is kibővült.

Amint azt Cséry Gergő atyától megtudtuk, pályázat segítette az orgona felújítását, amellyel egy időben az annak helyet adó karzatot kibővítették.

– Hat évvel ezelőtt álmodtuk meg a felújítást Sellyei Gábor kántorral. Két sikertelen pályázat után a harmadik évben a harmadik próbálkozásunk sikerült, ötmillió forintot nyertünk el. Közben az árak emelkedtek, az összeg csak az orgona felújítására volt elég, a karzat négy-öt négyzetméternyi bővítésére nem. Az a hívek adományaiból, felajánlásokból és fizikai munkájuk részvételével valósulhatott meg, mindez nagyjából 1,2 millió forintot tett ki, leszámítva a kétkezi munkát. Az orgona most kényelmesen elfér a helyén, és mivel 15 centiméterrel a kórus padlójának a szintjét is süllyesztettük, így a hangszer tetején levő díszek is látszanak majd lentről – mondta az atya, aki Gáborral együtt maga is sokat dolgozott a karzat átalakításán. A felújítás alatt folyamatosan volt szentmise. Az orgona március 21-én, szombaton 16 órakor az ünnepi szentmisén szólal meg először, a járvány miatt bizonytalan ideig az utolsó szentmise lesz.

Sellyei Gábor arról beszélt, hogy az orgonát másfél évvel ezelőtt vitték el Varga László taksonyi orgonaépítő mester műhelyébe. – A 134 éves, 1886-ban Országh Sándor által mechanikus csúszkás, több mint háromszáz éves technológiával készült hangszer ritkaság ma. A nemesgulácsi templom orgonája eddig nem volt felújítva. Jó állapotban maradt ugyan, de ennyi idő után ráfért a felújítás. A nemesgulácsi templom hangszere a misén az ének kíséretére, de mostantól már művészi orgonajátékra is alkalmas. Az eredeti, fenyő- és tölgyfából készült sípok épen maradtak, a szú sem tett kárt bennük, de felújította őket a mester. Az ónból és cinkből készült fémsípokat is felújították – mondta Gábor.

Az egymanuálos, pedálos hangszernek helyet adó templomi karzat kibővült néhány négyzetméterrel, hogy az orgona játszóasztala és nagy szekrénye egymástól távolabb kerüljön, így azok között elférjen a miséken közreműködő Vox Angelis kórus.

Varga László orgonaépítő mestertől megtudtuk, a restauráláson kívül a teljesen mechanikus hangszer pedálja hangterjedelmét 12 hangosról 24 hangosra bővítették.

– Kis karbantartással és idővel egy tisztítással még száz évig szolgálhatja a liturgiát, és koncertekre is alkalmas. Az orgona hangszínszáma nyolc, ebbe a térbe ez ideális.