Még tart a programbőség a Művészetek Völgyében

Eseménydúsan telt a keddi nap a Művészetek Völgyében, ahol Péterfy Bori & Love Band, valamint a Hiperkarma mellett többek között Pogány Judittal, Hrutka Róberttel, Tompos Kátyával is összefuthatott az ember a különböző udvarokban.

A Momentán Udvarban kedd este érdekes kulisszatitikoknak lehettek szem- és fültanúi a látogatók, akik előbb megtekinthették, majd a rendező, Tóth Barnabás és a női szereplő, Pogány Judit tolmácsolásában alaposabban is megismerhették a mára rendkívül magas, több mint 1,6 milliós nézőszámot megért Újratervezés című rövidfilmet. A 2013-ban felvett, tizenkét perces filmről Tóth Barnabás elmondta, két hullámban robbant be a köztudatba, előbb különböző filmfesztiválokon lett sikeres, majd néhány évvel később az emberek megosztásainak köszönhetően vírusként kezdett el terjedni az interneten. Mint azt a rendező elmondta, számára a fesztiváldíjaknál sokkal nagyobb sikert jelentett az, hogy ilyen sokakhoz eljuthatott az egymással folyamatosan zsörtölődő, ám egymáshoz elemi szinten ragaszkodó, idős házaspár története.

Pogány Judit úgy véli, az Újratervezés kapcsán az érzékeny témaválasztás volt az, ami azonnal megfogta, s már a forgatókönyv elolvasása során úgy érezte, mindenáron el szeretné játszani Klára szerepét. A színésznő azonban arról is nyíltan beszélt, hogy személyes motivációval is rendelkezett a szerep elvállalására, hiszen az 1988-as Eldorádó című filmben már dolgozott együtt az akkor még gyerekkorú, tehetséges Tóth Barnabással, akit a forgatás alatt nagyon megszeretett. A kulisszatitkok közt elhangzott az is, hogy a forgatás mindössze két napon át tartott, illetve a férjet, Vilmost alakító Kovács Zsolt valójában nem tudott vezetni, ám ennek ellenére is profi módon eljátszotta a történet állandó sofőrjét.

A közeli Kaláka Udvarban Tompos Kátya és Hrutka Róbert a Holdjárat című közös lemezt mutatta be az est során, majd késő estébe nyúló beszélgetés indult férfi és nő közös munkájáról, zene és szöveg, vers és dallam kapcsolatáról. A Holdjárat verseit Tompos Kátya írta, a zenéket pedig Hrutka Róbert szerezte a művekhez, így állt össze az elgondolkodtató, olykor humoros, misztikus utazásra invitáló korong.

Hrutka Róbert elmondta, valamennyi költő versének megzenésítése során az a célja, hogy hozzátegyen a kész alkotásokhoz, felöltöztesse a szövegeket, s megadja nekik azt a formát, melyben legjobban tudnak érvényesülni, létezni. Tompos Kátya elmondta, korábbi, közösen megzenésített verseik során azt érzi, Hrutka Róbert mindig a lehető legteljesebb íven követi le zenéjével a kiválasztott verseket, így nem csoda, ha közös előadásaik után rengeteg helyről kapnak megerősítést, pozitív visszajelzéseket munkájukat illetően.

A Folk Udvarban ezalatt a délszláv népzenét játszó Vujicsics Együttes előbb önálló koncerttel szórakoztatta a népzenét kedvelőket, majd Vizeli Bálint és zenekara közreműködésével együtt táncház kezdődött. A Panorám Színpadon előbb Péterfy Bori & Love Band adott sokakat vonzó koncertet, majd a Hiperkarma vette át a mikrofont, hogy a kedd este is emlékezetes maradjon a völgyben.