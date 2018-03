Meg tudom mutatni azt, aki valójában vagyok – Kamarás Iván Veszprémben lépett fel

Ez az első lehetőség, hogy szerep nélkül megmutathatom magam, mondta Kamarás Iván, aki az Idegenek az éjszakában című zenés időutazással lépett fel.

Jó hangulatú este volt?

– Én is ezt kérdezem: az volt? Őszintének tűnt a közönség.

Ön is őszinte?

– Én? Nagyon. Tegnap nőnap volt, ennek tiszteletére csendültek fel az igazán léleksimogató dalok. A színpadon nem lehet hazudni. Szerintem jól sikerült este volt, jól éreztem magam, és ami fontosabb, a nézők is.

Veszprémben először lépett fel?

– Még nem dolgoztam Veszprémben, mindig átutazóként jártam itt, ezzel a műsorral sem léptem itt fel korábban. Ezért is volt kérdés számomra, hogy mit meséljek, a helyszíntől függően szoktam frissíteni a mondanivalót. Most aktuális volt a nőnap.

Ha már a nőnapot említi: mit jelent önnek a nő?

– Mindannyiunkat anya szült, vannak nő ismerőseink, testvéreink, barátnőink, élettársaink, feleségeink, volt feleségeink, nők vesznek minket körül. Nélkülük sokkal nehezebb volna az élet.

Ön a női nem tisztelője.

– Mint minden férfi. Fontosnak tartom, hogy ezen a napon kiemelt figyelmet kapjanak a nők. Tisztelegni kell a nők előtt, és köszönetet mondani azért, hogy vannak.

Ezt a mostani koncertet másfél éve hozta létre Nagy Ádámmal együtt, Frank Sinatra és kortársainak legendás dalait adja elő.

– Mikor először elkezdtük a munkát, „idegen testként” éreztem magam az éjszakában. Szerettem ezeket a dalokat és szerettem volna megmutatni az én szűrőmön keresztül. Az est folyamatosan alakult, attól függően, hol voltunk, ki hallgatta. Sok improvizatív elem van a műsorban, gyakran a pillanat írja a poénokat. A közönséggel való kapcsolat fontos eleme, függ attól, hogyan reagálunk egymásra. Ez a stílus erről szól. Frank Sinatra, Dean Martin és Sammy Davis Jr. folyamatosan ezt csinálta, ugratták egymást a színpadon, a hallgatók előtt jól érezték magukat, bevonva őket is. Ezt akartam átültetni a mába. A koncert egyébként három formátumban is létezik: duó, trió és zenekaros felállással, így kiválasztható mindenhova a legoptimálisabb opció. Az ország számos pontján voltunk már, sok felkérésünk van, és boldogan megyünk.

Mindig zenélt, de másfajta zenékkel kezdte

Frank Sinatra mikor lett fontos?

– Sokféle zene volt az életemben. David Bowie nagy kedvencem, de nem vonz akkora közönséget, mint például Sinatra. Neki van egy-két ikonikus száma, ami kihagyhatatlan a koncertekből. Sinatra azért szerethető, szívhez szóló, mert lélekből énekel, történetet mesél, és amikor őt hallgatja az ember, tisztul a lelke. Ennek a stílusnak ő az atyja. Élete tele volt magasságokkal és mélységekkel, nagy pofonok után vissza tudott térni, és negyvenéves kora után lett az, akire a mai napig emlékszünk. Nem volt különösebben jóképű pasas, de beénekelte magát mindenki szobájába és szívébe. Aztán ő is beért. Elért egy életkorba, megérett arra, hogy ezeket a dalokat igazán elő tudja adni, elmesélje nekünk úgy, mintha velünk történt volna.

Azt mondja, beérett. Ön is?

– Én ismerkedem ezzel a műfajjal, vagy inkább már benne vagyok. Arra törekszem, hogy azok is kapjanak a dalokból, akik nem értik a szöveget. Ez az első olyan lehetőség számomra, hogy szerep nélkül megmutathatom magam. Nincs védőháló, nincs szerep, ami mögé bújhatnék, meg tudom mutatni azt, aki valójában vagyok.

Ez problémát okoz?

– Nem. Lubickolok az előadásban. Az embernek nem kell mást tenni, csak önmagának lenni, ami a legszebb dolog és a legegyszerűbb, mégis rögös, sok mellékúttal, kétellyel, félelemmel.

A Sinatra-koncerten kívül milyen munkái vannak?

– Nemrég ért véget a Korhatáros szerelem című sorozat a tv2-n, nagy sikerrel zárult, nagyon jó csapatban dolgozhattam. A Csak színház és más semmi című sorozat pedig nemrég kezdődött. Ez egy fürdőzés volt a könnyed műfajban, komédia a javából, ráadásul igazán otthonos volt a közeg, hiszen színházban játszódik a történet. Néhány hónapon belül mutatják be A nagy dobás című filmet, amelyben partnerem a Kincsem női főszereplője, Petrik Andrea. A filmben több víz alatti jelenetem is van, egy szabad vizes búvártanfolyamot is elvégeztem, hogy a vizes jeleneteket én, és ne kaszkadőr forgathassa. Kihívás volt számomra ez a munka. Nagyon sűrű tavasz elé nézek, rengeteg koncertünk van, és több nagyon izgalmas munka, amiről két, három hét múlva beszélhetek.