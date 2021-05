Megalakult a GETNÓ – A bakelitnek ismét divatja van

Molnár Sándor, az Utas és Holdvilág Antikvárium tulajdonosa alapította meg a Bakelit Barátok Körét, aminek alakuló ülésére a napokban került sor.

Az első gyűlésen minden korú és nemű jövendőbeli tagok gyűltek össze az Utas és Holdvilág Antikváriumban, nagy izgalommal szemlélve, hogy mi fog itt történni. Molnár Sándor in medias res kezdte el forgatni Bill Haley lemezét, ami sok mindent meg is magyarázott: a mai értelemben vett rock & roll születését 1954-re datálják, amikor Bill Haley sikerre vitte a ma is mindenki által ismert Rock Around the Clock című dalát. A főként gitárokból álló hangszerelést később kiegészítették a dobok, a fúvósok, a zongora. A rock and roll legnagyobb előadói mind az említett műfajokon nevelkedtek. Little Richard rhythm and blues előélettel rendelkezett, Chuck Berry a bluesban és a hillbillyben mozgott otthonosan, míg Bill Haley dalainak gyökere a western swingre nyúlik vissza.

A rock and roll csillaga 1962-ben áldozott le, amikor felerősödött a beat mozgalom és a Beatles lesöpörte a dobogóról.

Molnár Sándor kérdésünkre elmondta, a bakelitnek ismét divatja van, rengetegen kezdtek el ismét hanglemezeket gyűjteni. – Időnként szeretnénk majd hanglemez-börzéket tartani, ahol reggeltől estig lehet majd lemezeket adni-venni, cserélni. A környéken nagyon hiányzik ez a fajta megmozdulás, legközelebb csak Győrben és Budapesten van ilyen. Hál’Istennek a bakelitlemezeknek visszatért az ázsiója, nagyon drágák lettek, sokan kezdték el gyűjteni, idősek, fiatalok, de 14-15 éves gyerekek is. Nagyon örülök, hogy van erre igény, a minőségi zene irányában.

A bakelit barátok körének ötletét Molnár Sándor, valamint Pallagi László valósították meg, és minden hónap 21. napján tartja majd szokásos összejövetelét az antikváriumban.