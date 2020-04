Megindító dalban kérnek mindenkit: maradj otthon!

Szemenyei János és Horgas Ádám 168 művész közreműködésével készített egy dalt, reflektálva a jelenlegi helyzetre, szorongásra, reményre.

A székesfehérvári születésű, Artisjus-díjas Szemenyei János színész, zeneszerző, valamint Horgas Ádám rendező, koreográfus, színész, táncos, író és zeneszerző, a Szegedi Nemzeti Színház főrendezője és a prózai tagozat vezetője közös kezdeményezésében készült el a Kis suttogás című karanténdal.

A megindító dal rávilágít arra, mennyire fontos a jelenlegi helyzetben, hogy otthon maradjunk, és nem elsősorban saját érdekünkből, hanem szeretteink, szüleink, nagyszüleink, családtagjaink érdekében. A dalhoz passzoló „home” klipet is forgattak, amelyben Vastag Tamás, a veszprémi születésű, Fonogram-díjas énekes, színész is felbukkan, valamint a Hangvilla-díjas Tompos Kátya, és a szombathelyi Weöres Sándor Színház színművésze, Kelemen Zoltán is.

Szereplők:

Alberti Zsófia, Alföldi Róbert, Andrádi Zsanett, Auksz Éva, Aradi Imre, Ágoston Katalin, Ágoston Péter, Bagó Bertalan, Balogh Anna,Balogh János, Balsai Móni, Bardon Ivett, Barnák László, Bánvölgyi Tamás, Bányai Kelemen Barna, Benkó Bence, Bezerédi Zoltán, Bodor Johanna, Bognár Anna, Bognár Gyöngyvér, Borovics Tamás, Borsos Beáta, Botos Éva, Bozó Andrea, Bródy Norbert, Csengeri Attila, Cserna Antal, Csonka András, Csorba Kata, Danyi Judit, Deák Fruzsina, Decsi Edit, Dobra Mara, Dolhai Attila, Endrődy Krisztián, Erdeős Anna, Erdélyi Tímea, Farkas Ádám, Fábián Péter, Fejszés Attila, Fekete Gábor, Fekete Gizi, Fekete Linda, Ferencz Nándor, Fischer Lili, Für Anikó, Földes Eszter, Gallusz Nikolett, Gémes Antos, Gonda Kata, Gömöri Krisztián, Göttinger Pál, Grisnik Petra, Gryllus Dorka, Györfi Anna, Hartai Petra, Hegedűs D. Géza, Hetei-Bakó Szabolcs, Herczeg Adrienn, Hirtling István, Holecskó Orsolya, Horgas Ádám, Horváth Ákos, Ilyés Róbert, Jakab Tamás, Jaskó Bálint, Jámbor Nándor, Jordán Tamás, Jókai Ági, Józsa Richárd, Juhász Réka, Kakasy Dóra, Kálmánchelyi Zoltán, Kárász Zénó, Károlyi Krisztián, Kecskés Tímea, Kelemen Zoltán, Kenderes Csaba, Kiss Diána Magdolna, Kocsis Dénes, Kocsis Pál, Kovács Dézi, Kovács Lotti, Köles Ferenc, Körtvélyessy Zsolt, Kőszegi Ákos, Kulcsár Viktória, Láng Annamária, Lengyel Tamás, Lévay Viktória, Matusek Attila, Medveczky Balázs, Menczel Andrea, Mentes Julcsi, Mertz Tibor, Méhes László, Mészáros András, Mészáros László, Mihály Péter, Miklós Eponin, Mikola Gergő, Miller Zoltán, Molnár Áron, Molnár Erika, Mózes Anita, Mundruczó Kornél, Nagy Cili, Nagy-Kálózy Eszter, Nagy Lóránt, Nagy Péter, Nagy Sándor, Naszvagyi Tamás, Nádasi Veronika, Orth Péter, Ódor Cintia, Papp János, Pavletits Béla, Pálfi Zoltán, Pásztor Ádám, Peller Anna, Peller Károly, Petyi János, Péterfy Bori, Pokorny Lia, Polyák Lilla, Rétfalvi Tamás, Rudolf Péter, Sándor Dávid, Sári Évi, Scherer Péter, Schmied Zoltán, Schruff Milán, Seress Zoltán, Simon Kornél, Stohl András, Stubendek Katalin, Stubnya Béla, Szabó Róbert, Szabó Tibor, Szalai Kriszta, Szalontay Tünde, Szegezdi Róbert, Szegő Adrienn, Szegvári Júlia, Szemenyei János, Széles Flóra, Sziládi Hajna, Szilágyi Annamária, Szilvási Judit, Szinetár Dóra, Szirtes Balázs, Szívós László, Szőlőskei Tímea, Sztarenki Pál, Szűcs Kinga, Tánczos Adrienn, Tompos Kátya, Török Anna, Urbán Tibor, Vadász Gábor, Vass Szilárd, Vastag Tamás, Vágó Bernadett, Vicei Zsolt, Wégner Judit, Zöld Csaba, Zsótér Sándor, Zsurzs Kati.