Megjelent a bándi Christkindl-t bemutató könyv

Amikor az év december 24-éjének hajnalán csengenttyűszó töri meg a bándi utcák ünnepváró, izgatott csendjét, egy évszázados hagyomány elevenedik fel. Sok családnál nincs karácsony Christkindl nélkül és nincs Christkindl karácsony nélkül. E népszokás generációk óta az ünnep része lett.

Bánd Német Önkormányzata megjelentette a Christkindl – Az ünnep hagyománya, a hagyomány ünnepe című kiadványt, amely 1968-tól mutatja be a karácsonyt köszöntő ünnepi népszokást.

A 300 példányban készült kötet feleleveníti az elmúlt 50 év Christkindliit, fotókkal és a hagyományőrzők névsorával, bemutatja a koreográfiát, az öltözetet, tartalmaz énekeket és kiderül belőle az is, hogy kinek mit jelent a faluban ez a szép sváb népszokás, amelyet 13 év szünet után, 1968-ban sikerült újra elindítani. Krein Józsefné tanárnő gondos kutató munkájának köszönhetően, hiteles, pontos Christkindl-t honosítottak meg a településen. A könyv bemutatójára megtelt a Steierlein Katalin Közösségi Ház.

Schindler László a helyi Német Önkormányzat elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a bándi Christkindl egy unikum, mert bár sok helyen van az országban, de ilyen sehol sincsen. Az, hogy fennmaradhatott és még mindig gyakorolják a településen, az azoknak a nagyon nagy érdeme, akik ebben valamikor is részt vettek. Elmondta azt is, hogy ez a hagyomány egy óriási közösségi élmény, mert december 24-én nagyon sok ember dolgozik azért, hogy a Christkindl eljusson minden házba. Emiatt a legnagyobb köszönet azoknak jár, akik ezt végig csinálják. A most megjelent kis könyvről megjegyezte, hogy azért is nagyon hasznos, mert ez fennmarad és még az unokáik unokái is megismerik belőle, hogy miről is szól ez a hagyomány.

A német önkormányzat nevében négy személy több évtizedes munkáját külön is megköszönte. Virággal köszöntötték Krein Józsefné, Teri nénit, aki ezt 50 évvel ezelőtt megálmodta és Varga Dezsőnét, aki a ruhák elkészítésében vállalt óriási szerepet. Kifejezték köszönetüket a folytonosságot biztosító Ladnai Tündének és a könyv elkészítésében oroszlánrészt vállaló Feithné Krein Ritának is. A bemutatóhoz kapcsolódóan Christkindl baba és fotó kiállítás is rendeztek. Utóbbi az elmúlt 50 év Christkindl szereplőit mutatja be 1968-tól napjainkig.

