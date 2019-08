Megkezdődik a Paloznaki Jazzpiknik

Nyolcadik alkalommal szervezi meg a Homola pincészet a Balaton északi partjának egyik legkedvesebb falujában, Paloznakon a Paloznaki Jazzpikniket.

A kis Tájház udvari dzsemboriból vált három napos, négy színpados, húsz koncertes rendezvénnyé, 2015-től pedig a Nagyon Balaton rendezvénysorozat oszlopos tagjává. Az ötletgazdák, Homola Szabolcs és Valde Orsolya szeme előtt egy olyan színvonalas rendezvény lebegett, amely a tömegfesztiválok mellett kínál alternatívát a Balatonon.

Idén augusztus 1-től 3-ig ismét a jazz balatoni fővárosává válik a kis falu, ahol a finom borok, jó zene mellett a fűben heverészve élvezhetjük a táj adta látványt is.

A kezdő napon, augusztus 1-jén, csütörtökön a The Jacksonst láthatjuk a nagyszínpadon 21 órától.

Michael Jackson karrierje testvérei mellett indult el, már ötévesen a testvérekből álló formációban kezdett el énekelni, amivel óriási sikereket értek el. Olyan nagy slágereket köszönhetünk a The Jacksons-nak, mint az I Want You Back vagy a Blame It On the Boogie. London, Párizs és Brüsszel után látogatnak el Magyarországra, az idei 50. születésnapi világturnéjuknak egyik állomása Paloznak lesz, ahol a pop királyáról is megemlékeznek majd.

Még a csütörtöki napon olyan fellépőkkel találkozhatunk mint a Peet Project, Écska&Hubs, Acoustic Cuts, Gabo Acoustique, Postmodern Songbook vagy a Szilárd Piano Projekt.

A legjobb nemzetközi és hazai előadók mellett minden évben fontos eleme a fesztiválnak a gasztronómia, a különleges borok, továbbá a helyi termelők jelenléte.