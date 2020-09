Megkezdődött az idei évi Quasimodo költőverseny

Irodalmi beszélgetéssel kezdődött meg a 28. Quasimodo költőverseny és költőtalálkozó Balatonfüreden, a Vaszary Villa kertjében csütörtökön este.

– Rituálénak számít, emelkedett eseménysorozat a költőverseny és találkozó. Azt bizonyítja, hogy van létjogosultsága, értelme a költészetnek, a szellemnek napjainkban – így vélekedett Cserép László főszervező, majd hozzátette, újdonságnak szánják a teraszbeszélgetést a villa gyönyörű kertjében, amelyre a Quasimodo költőverseny eddigi nagydíjasait hívták meg.

Beszélgetőtársait, így Czigány György, Falcsik Mari, Géczi János, Sumonyi Zoltán, Jász Attila, Zalán Tibor költőket a főszervező egyebek mellett arról firtatta, mi történt velük az elmúlt időszakban, hogyan éltek, mivel foglalkoztak.

Cserép László kérdezte a vendégeit arról is, milyen emlékeket őriznek arról, amikor elnyerték a rangos verseny nagydíját. Górcső alá vették, mit jelent egy költőnek a díj, és ez milyen szerepet tölt be az életében, motiválja-e bármire is alkotáskor. A főszervező kíváncsi volt rá, mit gondolnak a költészetről, és számukra mit jelent az, ha költők találkoznak és beszélgetnek egymással. Érdekes volt a felvetés, ami arról szólt, hogy a költők vajon írnak-e, és ha igen, miért írnak verset a mostani helyzetben, tekintettel a korona­vírus-járványra.

Valamennyien kiemelték, a versek meghatározók az életükben. A beszélgetés végén a megjelentek felolvastak a verseikből, és a közönségnek alkalma adódott dedikáltatni kedvenc kötetét.

Pénteken emléktáblát avatnak Faludy György születésének 110. évfordulója alkalmából az Anna Grand Hotel Panteonjában, Földes László Kossuth-díjas előadóművész közreműködésével. Salvatore Quasimodo, Nobel-díjas költő emlékfájánál Gian Luca Borghese, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója mond köszöntőt, majd koszorúkat helyeznek el. Este a Vaszary Kertben adják át az idei verseny díjait.