Megnyitották az évadot a Kabóca Bábszínházban

Megtartották hétfőn a Kabóca Bábszínház évadnyitó értekezletét, ahol a repertoár bemutatásán kívül jövőbeli célkitűzéseiről is beszélt az igazgató.

Szőke Kavinszki András, a Kabóca Bábszínház igazgatója, valamint Porga Gyula Veszprém város polgármestere nyitotta meg a Kabóca Bábszínház 2019/2020-as évadát.

Porga Gyula elmondta, a Kabóca Bábszínház fontos szerepet tölt be Veszprém életében, hiszen ez az a hely, ahol rá lehet nevelni a fiataloka arra, hogy később színházlátogatók legyenek. – Én hiszek abban, hogy az előadások, amikkel a gyerekeink itt találkoznak, az utána hat rájuk valamilyen formában. Az jól látszik, hogy a Kabóca elmúlt 19 évnyi jelenléte nagyon markánsan beleégett a város kulturális életébe, ma már el sem tudjuk képzelni, hogy úgy indítunk el egy évadot, hogy hiányozna a gyermekközönségnek a színháza.

Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy az Európa Kulturális Fővárosa pályázat megírásában, illetve magában a prezentációban is a bábszínháztól nagyon sok segítséget kaptunk, hiszen a bábszínházi képviselet nagyon markáns volt, és nagyon fontos eleme volt a meghallgatásnak és a pályázatnak is – tette hozzá Porga Gyula polgármester.

A társulat az idei évadban két új színészt is köszöntött, Fekete Ágnest, valamint Pál Hunort. Szőke Kavinszki András elmondta, a város kulturális intézményeinek össze kell fognia, közösen kell dolgoznia az EKF projekten, hiszen el kell vinniük a vállukon a programokat. A tavalyi statisztikák a tavalyelőttihez képest csökkenést mutatnak, nemcsak előadásszámban, de nézőszámban és bérletszámban is. A Kabóca Bábszínház igazgatója elmondta, a 2018-ban megnyert EFOP pályázat sok energiát vett el a munkatársaktól, de a cél az, hogy a pályázat 2020. januári lezárása után a statisztikán tudjanak javítani.

– Az évadunkban többszemélyes darabokat csinálunk, mivel kicsi a társulatunk, vendégművészekkel és koprodukciókkal pótoljuk a hiányzó embereket. Most olyan repertoárt hívunk életre, ami az iskolás korosztálynak is tud élményt nyújtani – tette hozzá Szőke Kavinszki András.

Sipos Tekla művészeti titkár elmondta, az új évadban megújulnak a bérletek elnevezései is, a Mikkamakka bérlet az óvodás korosztálynak, a Vacskamati bérlet az alsó tagozatosoknak, a Nagy Zoárd bérlet a 4-6. osztályosoknak, és a 13 éven felülieknek Lázár Ervin bérlettel is készültek. Ezeken felül idén is lesznek utazó bérletek, amikor „házhoz viszik” az előadásokat.

A 2019/2020-as évad repertoárjában ismét lesznek előadások a bábszínházban, valamint tantermi előadásokkal is készülnek, a művészeti intézmények összefogásának eredményeképpen pedig a Rómeó és Júlia című darabot november 5-től a Latinovics-Bujtor Játékszínben tekinthetik meg az érdeklődők.

Tantermi előadásként mutatják be szeptember 27-től a Valami titkos dolog és a Klamm háborúja című darabokat. A bábszínház ad helyet december 1-től a Jack, a megmentő, február 16-tól A négylábú kastély meséi, március 15-től a Csillaglépő csodaszarvas és április 26-tól a Mama című daraboknak.