Megújul a vírus után a veszprémi koncerthelyszín

A koronavírus-járvány miatt a vendéglátóhelyek több mint két hónapig zárva tartottak, ami gazdaságilag és infrastrukturálisan is megnehezítette az ott dolgozók életét. Pékné Rétfalvi Bernadettet, a Papírkutya üzletvezetőjét kérdeztük a veszélyhelyzet utáni időszakról.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt hivatalos rendezvényhelyszíne, a belvárosi Papírkutya ünnepélyes megnyitója után csupán két hétig működhetett, mielőtt a koronavírus keresztbehúzta volna a terveiket. Az enyhülés után május 29-én, pénteken nyithattak újra.

– Február 26-án Ian Siegal, napjaink egyik legjobb fehér blues énekesének koncertjével kezdődött a kultúrbisztró pályafutása. Az EKF 2023 jóvoltából Ian Siegal után olyan fiatal, külföldi zenészeket láthattunk vendégül, akik nem feltétlenül ismertek vagy híresek még, de példát szeretnénk mutatni a helyi fiataloknak, hogy egy pár év múlva akár ők vehessék át a színpadunkon a főszerepet – mondta el Pékné Rétfalvi Bernadett.

Bernadett, és férje közösen vezetik a belvárosi kultúrbisztrót, emellett pedig Budapesten is üzemeltetnek egy hasonló vendéglátóhelyet.

– Egy munkatársunkat sem akartuk magára hagyni, elküldeni, a pesti üzletünkben ideiglenesen átálltunk a házhozszállításra, de a Papírkutyában, induló üzletként ebbe nem fogtunk bele, a kiszállítás miatti plusz költségek és a magas minőségű alapanyagaink már túlárazták volna az ételeinket. A mostani újranyitás alkalmával már a kezdeti terveknek megfelelően tudtunk működni, tehát reggeliző-ebédelő-vacsorázó hely vagyunk, és bár hosszabb ideig még nem tartózkodhatnak vendégek a helyszínen, de az ételüket és italukat már nyugodtan elfogyaszthatják itt – tette hozzá a vezető.

Az EKF és a Papírkutya által képviselt kultúrmisszió Pékné Rétfalvi Bernadettnek kiemelten fontos. – Nekem fontos a zene. Én magam is tanultam zenét, nagyon szeretem az élő zenét, a gyerekeinket is a zene szeretetére neveljük, ők leginkább még a népzenét szeretik. Mindig azt gondolom, hogy az élőzenének olyan hozzáadott értéke van, mint semmi másnak. Közös energiák születhetnek a zenész és a közönsége között. Ha meghallgat egy CD-t az ember, emlékszik ugyan a zenére, de ha koncerten hallja, arra is emlékszik, hogyan vert a szíve, izzadt a tenyere, milyen illatok, érzetek lengték körül közben, ez különleges élmény, főleg, ha a mi kis színpadunkhoz hasonlóan, testközelből éli át.

A koncertek előreláthatóan majd ősztől folytatódhatnak az EKF hivatalos rendezvényhelyszínén, de addig is igyekeznek különleges előadókkal, DJ-kkel és művészekkel betölteni a teret, egyelőre háttérzeneként.