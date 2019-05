Megvan a LADIK megyei győztese

Pénteken az Agórában tartották a Lapot a diákoknak (LADIK) médiavetélkedő megyei fordulóját. A dobogósok könyvutalvánnyal gazdagodtak, a nyertes csapat június elején Fejér, Vas és Zala megye nyertes csapatával mérkőzik meg az abszolút győzelemért.

A megyei döntőbe két forduló után jutott be a Lesence Völgye Általános Iskola Lesence Press, a Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola Info Queens, a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Lapozók, a Nagyalásonyi Kinizsi Pál Általános Iskola Hírhozók és a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Okosokk nevű csapata.

A Bárány Margit support manager által vezetett versenyen hetedik-nyolcadik osztályos fiatalok hét feladatban mérték össze médiatudásukat. Nemcsak a sajtóműfajokat kellett ismerni, de volt csapatépítő, szlogeníró, képfelismerő és képaláírást gyártó, interjúkérdéseket és tudósítást író feladat is. A zsűriben a Napló munkatársai mellett Joós Eszter, az MTI megyei tudósítója is helyet foglalt.

Volt, aki szívesen megkérdezte volna Donald Trumptól, az Egyesült Államok elnökétől, miért gondolja, hogy nincs környezetszennyezés; más az államférfi magánéletét firtatta volna. Pápai Joci énekestől az Eurovíziós Dalverseny sikertelen szereplésére kérdeztek volna rá többen is, Lionel Messi esetén a hírnév hatása foglalkoztatott több csapatot. Az egyik feladatban újságírói állásinterjúra jelentkezett egy-egy csapattag, akit a zsűri is kérdezett. Volt, aki valóban saját jó képességeit hangsúlyozva győzte meg a zsűrit, de olyan is, aki egy kitalált ideális jelölt bőrébe bújt.

– A versenyről szóló minitudósítások még inkább iskolai fogalmazásra hasonlítanak, de sok eredeti gondolattal is találkoztunk az írásokban. A jó íráskészség alapja a sok olvasás. Olvassanak minél többet, szerkesszenek iskolarádiós műsorokat, írjanak iskolaújságot – fogalmazott meg jó tanácsot is Balla Emőke főszerkesztő-helyettes, a zsűri elnöke értékelésében.

Harmadik a Hírhozók, második az Info Queens, első az Okosokk csapata lett. A herendi lánycsapat június 3-án a Sobri Jóska kalandparkban a megyék közötti versenyen is bizonyíthat.