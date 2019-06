Megyénk kistelepülésein is kötelező a közművelődési szakember biztosítása

A közművelődés támogatása valamennyi településen kötelező feladat, a személyi feltételek biztosításához a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyében is szervez képzéseket.

2017-ben megváltozott a kulturális szaktörvény, amely kötelezővé tette az önkormányzatok számára a településeken közösségi színtér és alapszolgáltatások biztosítását, valamint közművelődési szakember foglalkoztatását. – Nekünk, közművelődésben dolgozóknak ez komoly előrelépést jelent, hiszen azt tapasztaltuk, különösen a kistelepüléseken, hogy eltűntek a szakemberek, bezártak a művelődési házak, nem volt helyük a közösségeknek. Veszprém megyében ez különösen nagy változást hoz majd, hiszen a 217 település közel 80 százalékán jelenleg nem dolgozik szakember, körülbelül 150 fő hiányzik ahhoz, hogy az önkormányzatok eleget tudjanak tenni ennek a kötelezettségnek – mondta el a Napló kérdésére Baloghné Uracs Marianna, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei igazgatója.

Az intézet minden megyeszékhelyen tart képzéseket megfelelő létszámú jelentkező esetén. Ez azért fontos, mert így helyben kaphatnak a résztvevők egy szakképesítést adó, közművelődési és közönségkapcsolati szakember OKJ-s képzést. Veszprém megyében a napokban zárult le az első ilyen kurzus. A kilencszáz órás tanfolyam még tavaly nyáron indult, huszonnyolcan vettek részt rajta és vizsgáztak le sikeresen. A következő képzés a tervek szerint júniusban indul, ismét támogatott formában.

A képzés gyakorlatorientált. Olyan oktatók foglalkoznak a résztvevőkkel, akik a közművelődésben dolgoznak hosszú ideje, mint például Neveda Amália, az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatója. A képzés részleteiről az intézet honlapján tudnak tájékozódni, és itt lehet jelentkezni is.

Az önkormányzatok legfontosabb feladata most az, hogy megtalálják a megfelelő embereket, akik vállalják a kurzuson való részvételt, és annak végeztével elkezdik a munkát a településen. A foglalkoztatás forrása részben a kulturális normatíva, de akár a Magyar Falu program pályázati lehetőségei is segíthetnek, hiszen az önkormányzatok megpályázhatják a közösségszervező egyéves bérét.

A megyei igazgató hozzátette, az önkormányzatok számára a jogszabályok, részben a kulturális szaktörvény, részben pedig az azt szabályozó végrehajtási rendelet írja elő, hogy a tárgyi, infrastrukturális, személyi feltételeket milyen türelmi idővel, milyen határidőre kell teljesíteniük, eszerint a személyi feltételeket 2021. január 1-jéig kell biztosítaniuk. Mivel a képzés hosszú, nem áll túl sok idő rendelkezésre. Az igazgatóság munkatársai folyamatosan egyeztetnek az önkormányzatokkal, hogy segíteni tudják a jogszabályoknak megfelelő működést.

Szentgálon egy személyben könyvtáros szervezi a kulturális programokat, kiállításokat és rendezvényeket bonyolít le Somlai Veronika. Mivel eredeti végzettsége könyvtáros, ő is részt vett a közművelődési és közönségkapcsolati szakember OKJ-s képzésen, amely sokat segített a munkájában.

– Kapcsolatokat építhettem, mert a kapcsolati tőke elengedhetetlen ebben a szakmában. Emellett új információkhoz, új tudáshoz jutottam hozzá, ezért mindenféleképpen hasznos volt. Jól jöttek a PR-, marketing­ismeretek is, vagy például az, hogy hogyan ápoljuk a kapcsolatot a médiával akár megyei, akár országos szinten. Sok az aktív civil csoport a faluban, egyetlen probléma van, hogy elöregszenek a közösségek és nehéz új tagokat bevonni, de ez egy összetett dolog. Ifjúsági csoport nincs, bár az iskolai oktatás keretében táncolnak, de az iskolán kívül nem szerveződnek fiatalokból álló közösségek. Ilyen szempontból is jó volt a tanfolyam, mert kiderült, hogy hogyan lehetne ezen változtatni, láthattam, hogy máshol hogy működik ez – mondta el a képzés kapcsán Somlai Veronika. Szentgálon az önkormányzat és a képviselő-testület is szívén viseli a művelődő közösségek működését, ilyen szempontból szerencsés a település.

Nyárádon Kovácsné Józsa Henrietta azon 28 közművelődési munkatárs közé tartozik, aki közművelődési és közönségkapcsolati szakember szakképesítést szerzett a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) első megyei kurzusán.

Pajak Károly, Nyárád polgármestere a Naplónak nyilatkozva kifejtette, önkormányzatuk remek kapcsolatot ápol az NMI megyei vezetésével, tőlük értesültek a képzésről. A polgármester hozzáfűzte, örültek a lehetőségnek, egyúttal biztosak voltak benne, hogy a tanfolyam hasznos lesz és sokat profitálhatnak belőle, ezért beíratták rá kulturális szervezőjüket, Kovácsné Józsa Henriettát.

Pajak Károly kiemelte, Nyárádon rendkívül fontosnak tartják a kulturális és a közösségi életet, ennek nyomán számos programot, foglalkozást, rendezvényt, ünnepséget tartanak egész évben. Ezek megszervezése, koordinálása, továbbá például a helyi közösségi ház, illetve a könyvtár felügyelete, vezetése a nyárádi kulturális szervező feladata. Kovácsné Józsa Henrietta az NMI szakirányú képzésének köszönhetően OKJ-s szakképesítést szerzett a munkájához, amit egyébként szívesen és általános közmegelégedéssel végez, mostantól pedig még szélesebb tudás áll rendelkezésére a sikeres munkavégzéshez.