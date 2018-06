Mesteri alkotásokat láthatunk a Thury-várban

Öreg európai mesterek - Rembrandt, Dürer és követőik címmel nyílt a napokban színvonalas kiállítás a Thury-várban. A gyűjtemény Csikós-Nagy Zsuzsa New Yorkban élő műgyűjtő tulajdona, aki immáron hatodik alkalommal ajánlott fel Várpalotának bemutatásra a világhírű alkotók műveiből álló anyagot.

Az ünnepélyes megnyitón Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere elmondta, 2013-ban indult Várpalota és Csikós-Nagy Zsuzsa között az a gyümölcsöző képzőművészeti projekt, melynek keretében világhírű alkotók, például Dalí, Picasso, Chagall, Joan Miró vagy épp Toulouse-Lautrec műveiből rendezhettek évről évre kiállítást a Thury-várban.

– Az elmúlt években nemcsak Csikós-Nagy Zsuzsa gyűjteményének egy-egy kollekciójával és saját műveivel ismerkedhettünk meg, hanem gazdagodhattunk az általa két éve adományozott művészeti témájú albumokkal és könyvekkel is. A művésznő és a Várpalota közötti művészeti programsorozat idén egy hatvankilenc művet magában foglaló tárlattal zárul. Az elmúlt években létrejött kapcsolatok időközben barátsággá mélyültek, s elfogultság nélkül mondhatom, hogy Csikós-Nagy Zsuzsa személyében nemcsak egy nagyszerű üzletasszonyt, hanem egy kiváló művészt és egy közvetlen, kedves embert, igazi barátot ismerhettünk meg – méltatta a New Yorkban élő műgyűjtőt Campanari-Talabér Márta.

Csikós-Nagy Zsuzsa elmondta, a világhírű alkotók műveiből álló kiállítássorozat olyan mesterek alkotásaival zárul, akiktől kiindult minden. Hangsúlyozta, minden nagy művész visszatekint a régi öreg mesterekre.

A művésznő beszédében egy rövid történelmi áttekintést is adott a 13. és a 18. század között élt nagy mesterek korszakáról. Elmondta, akkoriban minden európai országban a művészek más módon fejezték ki gondolataikat és érzéseiket az alkotásaikon keresztül, ugyanakkor az állam és az egyház szoros összefonódása miatt az alkotások témáinak jelentős részét az egyház szigorú szabályai szerint kellett megválasztani a mestereknek. Csupán elenyésző hányadban készülhettek szabadon választott művek, ilyen volt például Leonardo da Vinci Mona Lisa festménye is – mondta el Csikós-Nagy Zsuzsa, aki egyben köszönetét is kifejezte a várpalotai településvezetésnek, a Thury-vár dolgozóinak, valamint Sárváriné Rieder Zsuzsannának a kiállítások sikeres létrejöttében végzett munkájáért.

A Thury-várban megnyílt kiállításon ez alkalommal Rembrandt és Dürer képei mellett a műkedvelő közönség megtekintheti többek között még Fabio Canal, Bernini, Cornelis Visscher és William Unger metszeteit, rézkarcait, grafit-, toll-, illetve pasztellképeit is.

A tárlat megnyitóján a várpalotai zeneiskola egyik növedéke, Bokros Bálint is műsort adott, egy Chopin-zongoradarabot játszott el a megjelenteknek.