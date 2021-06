Milyen lehetett az élet a huszadik század elején a magyar tengernél?

Korabeli dokumentumok – levelek, képeslapok, fényképek és oklevelek – elevenítik meg a Laczkó Dezső Múzeum új kiállításán, milyen lehetett az élet a Balatonnál a huszadik század elején.

A kiállítás részint bemutatja Cholnoky Jenő, a veszprémi születésű és a térséghez ezer szállal kötődő, nemzetközi tekintélyű földrajztudós életét, valamint a látogató betekintést nyerhet a 19-20. század fordulóján végzett Balaton-kutatás történetébe. A tárlat egyik előzménye, hogy a múzeum tavaly egy Cholnoky Jenőhöz köthető hagyatékot vásárolt, amelyben fényképalbum és oklevelek is szerepeltek, mondta el Rainer Pál, a Laczkó Dezső Múzeum muzeológusa, a tárlat kurátora. Emellett az érdi és a zirci múzeumtól is kaptak kölcsön Cholnokyhoz köthető tárgyakat, dokumentumokat. Látható például a földrajztudós több akvarellje – Cholnoky szívesen illusztrálta saját műveit – valamint a kutató festő- és fényképező-felszerelése is.

A tudós élete nem volt hétköznapi: az egyetemi oktatás mellett az 1910-es évek elején közel két évet töltött Kínában tanulmányúton, később a kolozsvári egyetemen tanított, ahonnan az első világháború miatt tért vissza Budapestre. A fővárosban egy darabig vagonlakóként élt. Több ország földrajzi társaságába beválasztották, az első világégés után pedig a külügy tudományos osztályának lett vezetője, többek között a békedelegációnak készítettek anyagokat. A nevéhez köthető az úgynevezett vörös térkép első változata, amely az 1900-as népszámlálás alapján ábrázolta a magyar nemzetiséget a Kárpát-medencében, a kiállításon ebből is látható egy másolat.

A tárlat nagy teret szentel az úgynevezett Balaton-kutatás bemutatásának is. Lóczy Lajos geológus, geográfus mintegy hetven hazai és külföldi – osztrák, olasz, német, angol – tudósból álló csapatot válogatott össze az 1890-es évek elején. Olyanokat, akik saját tudományterületük kiemelkedő alakjai voltak. A „tudósválogatott” a Balaton növény- és állatvilágát, vízrajzát, a térség régészeti szempontú kutatását és történetét is igyekezett feltárni az 1920-ig végzett munka során, magyarázta Rainer Pál. A több évtizedes kutatás eredménye egy több mint harminc kötetből álló sorozat lett, amely máig meghatározó a Balaton tudományos megközelítésében. Cholnoky Jenő földrajztudósként a Balaton limnológiájáról és hidrográfiájáról írt kötetet a sorozatba.

A tájhoz és a Balatonhoz a hazai tudósok is kötődtek, amit jól példáz, hogy Lóczy Lajosnak Arács és Füred között volt présháza, míg Cholnoky Jenőnek Füreden nyaralója. A kiállításra Rainer Pál feldolgozta Lóczy Lajos levelezését és más dokumentumokat is, ebből kiderül, a tudósok élvezték a balatoni időtöltést, a kutatásra és a pihenésre is jutott ideje a tihanyi bencés kolostorban elszállásolt szakembereknek. A levelezésből kiderül, a külföldi tudósok kedvelték a Balaton-felvidék borait. Sőt, a bizottságnak volt egy motoros csónakja, ami a kutatási célok mellett olykor udvarláshoz is jól jött: egyik-másik tudós ugyanis romantikus balatoni csónakázásra is használta a ladikot, mesélte Rainer Pál.

A tárlat egyik leglátványosabb elemét nem ez a történet, hanem egy korabeli fotó ihlette: a padlóra ragasztott, hat méter hosszú, méretarányos Balaton körvonalait Lóczy és kollégái kartonra ragasztott fényképei állják körbe. A kiállítás egyik kuriózuma az a képernyőn vetített több mint száz hangulatos fotó, amelyek 1910 körül készültek a Balatonnál, és amelyeket a közönség most láthat először. A felvételeket egy Péti Szilveszter nevű, veszprémi amatőr fényképész készítette: megörökítette a tájat, a szőlőültetvényeket, a Balaton-felvidék várromjait ugyanúgy, mint a korabeli fürdőzőket, kikötőket és vitorlázókat abban az időszakban, amelyet a Balaton-kutatás résztvevői is láthattak.

A megnyitón Péterváry-Szanyi Brigitta, a Laczkó múzeum igazgatója kiemelte, az intézmény fontosnak tartja a kiemelkedő veszprémi személyiségek életútjának bemutatását. Hozzátette, a kiállítás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. támogatásával jött létre. Rybár Olivér geográfus, tanár arról beszélt, Veszprém egyedülálló abban, hogy számos neves földrajztudós kötődik a városhoz, Laczkó Dezső, Cholnoky Jenő vagy Bolgár Mihály, ebben szerepe van a város adottságai mellett a tó közelségének is. Cholnoky Tamás, Cholnoky Jenő unokája elmondta, nagypapájának szívügye volt a Balaton, a második világháború előtt többször nyaraltak együtt a tónál. A megnyitón Kiss Dávid, az intézmény részlegvezetője olvasott fel részleteket Cholnoky Jenő és Lóczy Lajos levelezéséből.

A kiállítás december közepéig látható a Laczkó Dezső Múzeumban, 2022-ben pedig Zircen és Érden is bemutatják a tárlat anyagát.