Minden hájjal megkent, szerethető gazember

A Boeing, boeing – Leszállás Párizsban című darabot szombaton mutatták be a Pannon Várszínházban. A premier előtt a rendező Szelle Dáviddal és a főszereplővel, Koscsisák Andrással beszélgettünk.

Marc Camoletti vígjátékában a nőcsábász építész, Bernard (Koscsisák András) lakásán váratlanul egyszerre jelenik meg a férfi három légikisasszony szeretője, Judith (Pap Lívia), Janet (Kovács Ágnes Magdolna) és Jacqueline (Egri Zsófia). Kezdetét veszi a hazudozás, titkolózás és a természetesen hamar kész a káosz. Hamvai Kornél 2013-ban fordította újra és modernizálta kissé a népszerű művet – melyből nagysikerű film is készült Tony Curtis-szel a főszerepben –, így a Boeing, boeingnek ezt az új, napjainkra szabott változatát láthatják a nézők a Pannon Várszínházban.

– Az egész darab az elejétől a végéig egy összetett koreográfia. Hat járással dolgozunk, és a darab rendkívül pontos ritmust követ: amikor az egyik ajtó becsukódik, a másiknak már nyílnia kell. Vannak jelenetek, szituációk, ahol nem is a szöveg bír a legfőbb jelentéstartalommal, hanem a mozgás, a közlekedés. Ez nagyon nagy fokú koncentrációt jelent a színészektől, akik nincsenek könnyű helyzetben, de ügyesen oldják meg a feladatot – nyilatkozta az előadás rendezője, Szelle Dávid.

A Bernard-t alakító Koscsisák András a főszerepről elmondta, egy érdekes kettősséget bemutatva kell őt létrehoznia a színpadon – Sokat beszélgettünk erről a próbák alatt, hogy attól függetlenül, hogy egy minden hájjal megkent gazemberről van szó, nagyon kell vigyázni arra, hogy ennek ellenére szerethető legyen. Bernard három csajt fűz egyszerre, úgy, hogy szegény nőket ráadásul azzal hitegeti, hogy ők az egyetlenek az életében. Nos, ez a néző számára alapvetően nem egy pozitív karakterről árulkodik, nem szeretne vele azonosulni. Nagyon sok olyan szöveg van, amit kimond ez a férfi, és nem szimpatikus, például az életfilozófiája, melyet egy barátjának, Robertnek (Molnár Ervin) mond el, aki egy régimódibb figura, míg Bernard azt állítja, ő csak próbál haladni a korral.

A foglalkozásából fakadóan, sztárépítészként a felső tízezerbe tartozik, így érthető esetében az exhibicionizmus, ugyanakkor meglehetősen önző is. Ismerünk ilyen embereket: van pénze, és azt hiszi, hogy mindent megtehet. Ezért érdekes ez a helyzet, mert sokáig meg is tesz mindent, ám egyszer csak ráomlik a kártyavár. A karakter nehézsége, hogy megtaláljuk nála azt az egyensúlyt, amitől valamilyen szinten mégis szimpatikussá tud válni, ez pedig nem más, mint az esendősége. Ha meg tudjuk mutatni ennek a fickónak az esendőségét, hogy butaságokat csinál, és hogy a hazugságokból épített birodalma miként dől össze körülötte, akkor ettől szerencsétlen lesz, és egy kicsit már sajnálni is tudjuk őt, de izgulni is lehet érte, hogy valamiképpen kijöjjön ebből a szituációból. Nehéz ezt megtalálni, de úgy gondolom, hogy ebbe az irányba kell haladni.

A történet aktualitását illetően Koscsisák András elmondta, nem véletlen, hogy olyan népszerű, gyakran játszott darabról van szó, hiszen örökérvényű kérdéseket hordoz magában és számtalan Bernard-ral találkozhatunk a mindennapokban is, ilyen emberek, mint mondja, mindig voltak és lesznek is. A kérdésre, mit tennének, ha egy jó barátjuk Bernard-éhoz hasonló helyzetbe kerülne és tőlük kérne segítséget, a két alkotó elmondta, valószínűleg azt a megoldást választanák, amit Robert: segítenék az illetőt, ahol lehet. – Arra azért felhívnám a figyelmét, hogy amit csinál, az egy nagyon veszélyes játék, mert itt emberek sérülhetnek – egészítette ki Koscsisák András, mire Szelle Dávid hozzátette, azt azonban valószínűleg elárulhatják, hogy a könnyed darabban számíthatnak a nézők a feloldásra.

A darab legközelebb december 5-én tekinthető meg a Pannon Várszínházban.

