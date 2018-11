VESZT: mindenkinek szól – Mácsai Pál is a találkozóra látogat

Amatőr színjátszással foglalkozunk, és szeretnénk ebbe a világba bevezetni a veszprémi közönséget is – vallja Darabos Petra, a III. Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozó főszervezője, akit a rendezvény létrehozásáról, és annak motivációiról kérdeztünk.

Harmadik alkalommal rendezi meg idén a Veszprémi Egyetemi Színpad a Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozót (VESZT) november 13. és 18. között. A rendezvényen diákszínjátszó, egyetemi és amatőr társulatok mutatkoznak be, valamint a találkozó részeként szervezték meg a diákok a Dráma Műhely Napokat is, melynek programjában drámapedagógiai foglalkozások, workshopok, kerekasztal-beszélgetések kaptak helyet. A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának diákjai önkéntes munkával, a színház és a színjátszás szeretetéből fakadó elhivatottsággal valósítják meg immár harmadik éve a találkozót, melyről annak egyetemista főszervezője, Darabos Petra nyilatkozott.

– Az ok, amiért szerettünk volna egy ilyen találkozót létrehozni, az volt, hogy mi, akik ezt szervezzük, egész évben járjuk az országot és olyan budapesti és vidéki amatőr társulatokkal találkozunk, akiket azt gondolom, itt Veszprémben annyira nem ismernek, ezen pedig szerintünk érdemes lenne változtatni. Azt gondoltuk, szuper lenne, hogy ha nekünk valahol megtetszik az évadban egy előadás, akkor meg tudnánk ide hívni. Nagy öröm, hogy a fesztiválra érkező társulatok sokfélék, számos alkotói szándék és színházi gondolkodás megjelenik az egyes előadásokban. Mi, a szervezők közül a legtöbben drámapedagógusnak tanulunk, így bennünket az amatőrszínjátszásból ráadásul nemcsak a felnőtt érdekel, hanem a diák is, egyetemi színpadként pedig az egyetemi színpadok is – véli Darabos Petra, aki elmondta, a Veszprémi Egyetemi Színpad tagjai aktív kapcsolatot ápolnak a szegedi, debreceni, pécsi egyetemi színpaddal. – Idén különösen jó az összhang abban, hogy diák, egyetemi és felnőttszínjátszó csoportunk is van. Ebből a sokféleségből következik, hogy a VESZT mindenkinek szól.

A főszervező a programokat illetően elmondta, a színházi előadásokon és Dráma Műhely programjain való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött, melyről a Veszprémi Egyetemi Színpad honlapján, illetve közösségi oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

November 13-a és 18-a között a látogatók válogatott amatőr színjátszó társulatok előadásait láthatják, színészvezetési, kreatív zenei vagy például tánctréningen, koncerteken, szakmai beszélgetéseken vehetnek részt, de egy beszélgetésre vendégül látják Mácsai Pál színész-rendező-színigazgatót és szó esik egyebek mellett a színházi nevelés aktuális kérdéseiről is.

A teljes program:

November 13-a kedd

15 órától: Dikció-Akció különkiadás: Színház Terápia Mácsai Pál színész-rendező-színigazgatóval Sirató Ildikó beszélget. (Dubniczay-palota)

17.30-tól: PTAH Theatre: Róza és Alfréd (Vár utca 20.)

18 órától: Dráma Műhely: Az eleven test – fizikai színház; Jacques Lecoq technika. A tréninget vezeti: Domonkos Ágnes (Vár utca 20.)

November 14-e szerda

17 órától: Dráma Műhely: WW – avagy Without Words – játékok a szavak nélküli világokból c. tréning Komáromi Sándor vezetésével (Laczkó Dezső Múzeum)

21 órától: Godot Workshop: Akusztik (Latinovits–Bujtor Játékszín)

November 15-e csütörtök

16 órától: Dráma Műhely: Dráma- és animációs tréning, báb I. A tréninget vezeti: Jakob Nóra (Laczkó Dezső Múzeum)

19 órától: Janus Egyetemi Színház: Vérnász (Latinovits–Bujtor Játékszín)

21 órától: Seraphim koncert (Szigony)

November 16-a péntek

10 órától: Dráma Műhely: Az Aranybogár módszer. A tréninget vezeti: Balázs Zoltán (Pannon Egyetem, E épület, kamaraterem)

11 órától: Dráma Műhely: Dráma- és animációs tréning, báb II. A tréninget vezeti: Jakob Nóra (Laczkó Dezső Múzeum)

14.30-tól: PTAH Theatre: A madarak nem alszanak (Latinovits–Bujtor Játékszín)

16 órától: Szakmai beszélgetés a Vérnász és az A madarak nem alszanak című előadásokról (Latinovits–Bujtor Játékszín)

18 órától: KB35 Inárcs: A tökéletességen innen (Latinovits–Bujtor Játékszín)

19:30-tól: PHSZ-Berze Színjátszók: Születésnap

21:30-tól: Köszöntő (Latinovits–Bujtor Játékszín)

22 órától: Szegedi Egyetemi Színház (SZESZ)-NAKED SZESZ Zenekar: Létige koncert és performance (Latinovits–Bujtor Játékszín)

November 11-e szombat

10 órától Dráma Műhely: Góbi-tánctréning. A tréninget vezeti: Góbi Rita (Pannon Egyetem, E épület, kamaraterem)

11:30-tól: A Fodor Mihály Pest Megyei Színjátszó Tábor első 25 éve. Beszélgetőtársak: Kis Tibor, Maczák Ibolya és Fekete Balázs. A beszélgetést vezeti: Nagy L. Tamás (Latinovits–Bujtor Játékszín)

13:30-tól: Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium – KIMI: 12.B: A mezők fehér lovagja (Latinovits–Bujtor Játékszín)

15 órától: Szakmai beszélgetés A tökéletességen innen, a Születésnap és A mezők fehér lovagja című előadásokról (Latinovits–Bujtor Játékszín)

17 órától: Szegedi Egyetemi Színház (SZESZ): Én, a Féreg (Latinovits–Bujtor Játékszín)

18:50-tól: Debreceni Egyetemi Színház (DESZínház) – Vígkarma Társulat: Übü FC – A Döntő (Pannon Egyetem, E épület, kamaraterem)

20:30-tól: Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium-KIMI 12.B: SAGA (Latinovits-Bujtor Játékszín)

21:45-tól Szakmai beszélgetés az Én, a Féreg, az Übü FC és a SAGA című előadásokról (Latinovits–Bujtor Játékszín)

23.30-tól: Ed Is On koncert (Latinovits–Bujtor Játékszín)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

November 18-a vasárnap – Dráma Műhely Nap

10 órától: Színészvezetési technikák. A tréninget vezeti: Perényi Balázs (Latinovits-Bujtor Játékszín)

10 órától: Finomra hangolás – Döntsön a test. A tréninget vezeti: Ferencz Krisztina (Pannon Egyetem, E épület, kamaraterem)

13:30-tól: Közös történetépítés, diákokkal. A tréninget vezeti: Szivák-Tóth Viktor (Laczkó Dezső Múzeum)

13:30-tól: Kreatív zenei tréning. A tréninget vezeti: Fekete Anikó. (Pannon Egyetem, E épület, kamaraterem)

16:30-tól: Trainingspot Társulat: Kötmese (Latinovits–Bujtor Játékszín)

18 órától: Cziboly Ádám: A színházi nevelés aktuális kérdései (Latinovits–Bujtor Játékszín)