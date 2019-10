Molnár Farkas munkásságáról nyílt kiállítás Veszprémben

A Bauhaus alapításának 100 éves évfordulója alkalmából Molnár Farkas, a Bauhausban tanult magyar építész munkásságáról nyílt kiállítás Veszprémben szombaton, a Művészetek Háza Csikász Galériájában.

Molnár Farkas pécsi születésű magyar építész, festő és grafikus, az avantgárd építészet kiemelkedő alkotója volt.

Bojár Iván András művészettörténész, író kiállításmegnyitó szövegét Dohnál Szonja olvasta fel. – Molnár és korosztálya szabad lelkű irányt nyitott. Ők léptek be az új világba, és ez a történelmi, kultúrtörténeti érdem, ez nem vitás, tőlük többé el nem vehető. Ám arra, hogy építészetüknek a technológiai oldala ilyen hamar kerüljön zárójelbe, még pár éve sem gondolhatott közülünk senki – hangzott el a megnyitóbeszédben.

Hegyeshalmi László, a Művészetek Háza igazgatója a kiállítás bevezetőjében elmondta, Molnár Farkas 1921-ben lett a Bauhaus tagja, tanulmányait ott folytatta, és többek között Walter Gropius tanítványa is volt. Ebben az időben széles körű grafikai tevékenységet fejtett ki. 1921–1922-ben a Bauhaus grafikai műhelyében készítették Stefán Henrikkel közösen Olaszországban az Itália mappát. 1923-ban a Bauhaus első kiállítását szervezte, és ekkor állította ki Vörös kubus néven híressé vált lakóház tervét. 1924-től Georg Muche és Breuer Marcell mellett dolgozott.

Molnár Farkas mehetett volna többször is külföldre, huszonévesen is maradhatott volna a Bauhaus valamelyik mesterénél, mégis hazajött befejezni a Műegyetemet; aztán negyvenéves kora körül Gropius biztatta, települjön Amerikába, ahol Breuer Marcell rengeteg házat, köztük számtalan középületet építve látványos világkarriert futott be. Molnár Farkas végül itt maradt még a világháborúban is. Így is halt meg fiatalon, a Lotz Károly utcai villáját ért bombatámadásban, 1945 januárjában.

A kiállítás november 27-ig látogatható.