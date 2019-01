Mozgalmas évre készülnek a várpalota-pétfürdői kertbarátok

Szakmai előadások mellett hagyományos kistérségi borversenyét és kiállítását is megrendezi idén a Várpalota-Pétfürdő Kertbarátkör Egyesület.

A civil szervezet elmúlt hétvégén rendezett szakmai beszámoló közgyűlésén elhangzott, mozgalmas évet zárt a Várpalota-Pétfürdő Kertbarátkör Egyesület. Szakmai előadások, vetélkedők, borverseny, valamint kiállítások is részét képezték a kertbarátok elmúlt évi tevékenységének.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A Thury-várban tartott rendezvényen a tagság egyöntetűen fogadta el a 2018-as évről szóló beszámolót. Az eseményen többek között elhangzott, a civil szervezet összesen nyolc szakmai előadást szervezett az esztendőben, mindemellett részt vett egy agrárexpón, s a Pétfürdőn rendezett borversenyen is.

Molnár Ferenc egyesületi elnök elmondta, kiemelt esemény volt a szervezet életében a Várpalotai Napok keretében rendezett hagyományos kistérségi kiállítás, melyhez ezúttal a Küngösi Szociális Szövetkezet, valamint a várpalotai Molnár Mária Szociális Szövetkezet is csatlakozott portékáival.

A közgyűlésen az egyesületi elnök elmondta, idén is folytatódik a tavaszi és őszi előadás-sorozat. Ezúttal is úgy állítják össze a témákat, hogy minden érdeklődő megtalálja a számára érdekes programot. Lesz helytörténeti előadás, de szó lesz a vetőmagokról, a zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztésről, valamint a borászatról is.

Természetesen idén sem marad el a szakmai vetélkedő és a hagyományos borverseny sem, melyet március 23-án rendez az egyesület. Legközelebb pedig egy zenés disznótoros estre várják az érdeklődőket január 12-én a Pétfürdői Közösségi Házba.

HIRDETÉS HIRDETÉS