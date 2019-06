Műfaji sokszínűség a balatonalmádi biennálén

A fény-árnyékhoz való viszonyulás kapta a főszerepet a pénteken nyílt XV. Balaton tárlaton szereplő alkotásokon.

A Magtárban pénteken nyílt biennále anyaga ezúttal is rendkívül változatos, a festmények mellett grafikák, szobrok, plasztikák is láthatók, a fődíjas alkotás pedig egy camera obscura lett.

Kelemen Marcel – aki negyedik alkalommal volt a tárlat kurátora – elmondta, az utóbbi három alkalommal optikai és akusztikus témák köré szervezték a tárlatot. Ezúttal a művészek a külső és belső fény témamegjelölésre küldhették be műveiket.

Az alkotóktól emellett azt kérték, ne adjanak címet a képeknek, hogy az alkotás szemlélésében az ne befolyásolja a befogadót.

A kiírásra idén közel 250 alkotó nevezte be mintegy 400 alkotását, amelyeket Kelemen Marcel, Matics Ferenc művészettörténész és Gaál József képzőművész, festőművész zsűriztek. A válogatás után végül mintegy hetven alkotó közel nyolcvan alkotását láthatják az érdeklődők a Magtárban.

A kurátor elmondta, ezúttal is az ország minden részéből érkeztek művek, több alkotót visszatérőként üdvözölhetnek a látogatók.

Feledy Balázs művészettörténész felidézte, a Balaton a 19. század végén és a 20. század elején is népszerű témája volt a képzőművészeknek. Hozzátette, a tárlat bizonyítja, hogy a Balatonhoz finoman, érzékenyen és 21. századi módon is lehet közelíteni, az alkotók képesek voltak túllépni a közhelyszerű Balaton-szemléleten. Örömét fejezte ki, hogy idős és fiatal mesterek egyaránt részt vesznek munkáikkal a tárlaton.

Keszey János polgármester elmondta, a település gazdag nyári programsorozatának nyitánya a kiállítás, amelyet színházi előadások, koncertek és emlékestek követnek. Hozzátette, a Kerényi-program nyár végén a Dunántúli szalon tárlatával zárul.

A megnyitó végén átadták a zsűri díjait is. A biennále fődíját Kácser László vehette át Keszey Jánostól. Lelkes A. Gergelynek Hári Lenke, Balatonfüred alpolgármestere adta át a város elismerését. Kovács Johanna Veszprém megye díját vehette át Polgárdy Imrétől, a megyei közgyűlés elnökétől. Veszprém város díját Füzes Gergely, Alsóörs elismerését Bátai Sándor kapta.

A megnyitón közreműködött Dresch Mihály Húrós Kvartettje. A tárlat július 12-ig látható.