Múlt és jelen találkozása a Tihanyi Apátságban

Megújult állandó kiállítással, sok különlegességgel várja a látogatókat a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum július 11 óta. A tárlat kiállítás egyik különlegessége egy kőtábla, amely az 1950-ben államosított, a szerzetesektől erőszakkal elvett, évtizedekig csupán múzeumként működő Tihanyi Apátság főhomlokzatán állt.

Az I. András király alapította bencés apátság felfedezése a templom melletti Porta Pacis (Béke kapuja) Látogatóközpontból indul, ahol egy 14 perces, bemutatkozó film vezeti be a vendégeket a monostor történetébe, a ma itt élő szerzetesek mindennapjaiba. A filmben újrajátszott történelmi jeleneteket lehet látni, például a Tihanyi alapítólevél aláírásáról, majd gyönyörű drónos felvételek röpítenek bennünket végig a félszigeten és az apátsági levenduláson, majd a bencés közösség fiatalabb, idősebb tagjai vallanak életükről. A Látogatóközpontban az apátság megújult termékkínálatából, likőrökből, teákból, lekvárokból, szörpökből, sörökből is válogathatnak a látogatók. A királyi kriptára, a földszinti kiállítótérre és a pinceszint termeire kiterjedő tárlat új nézőpontból beszél az Apátság közel 1000 éves történetéről. Neves szakértők ismertetnek eddig be nem mutatott emlékeket, fotókat és dokumentumokat, restaurátorok munkája nyomán megújult különleges műtárgyakat.

A tárlat a legmodernebb eszközökkel igyekszik a látogató elé tárni közel egy évezred érdekességeit. Végül egy mai szerzetesi szobában élet közelből ismerhetjük meg a monostor 11 lakójának mindennapi munkáját, örömeit, szokásait, életszemléletét, kedvenc filmjeit, kedvenc ételeit, tárgyait vagy akár egy szerzetes futócipőjét, naptárát. Az interaktív panelek, látványos filmek és animációk, projektoros vetítések és hanganyagok, az elérhető audio és visual guide-ok egyaránt segítik a 21. század emberét az élményszerzésben. Mindemellett a gyerekekre a pinceszint minden termében játékok is várnak.

– Biztosak vagyunk abban, hogy kiállításunk számos egyedi eleme nyomot hagy majd a látogatóinkban és a gazdag gondolatvilág, spirituális tartalom sokáig elkíséri őket további útjukon, hangsúlyozta Barkó Gábor Ágoston O. S. B., a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum igazgatója.