Muraközy Péter: „Soha nem volt még ekkora letérdelés”

Könnyűzenei koncertsorozat kezdődött Veszprémben a veszélyhelyzet megszűnése után. Népszerű hazai előadók lépnek fel szabadtéren hétvégente. Erről és az elhalasztott Utcazene Fesztiválról nyilatkozott a Naplónak Muraközy Péter szervező.

A veszélyhelyzet feloldása óta ismét tartanak rendezvényeket az Expresszóban, Veszprém ismert klubjában. Emellett Presszó Kert néven új szabadtéri koncerthelyszínt alakítottak ki a városban. A várban, a régi piarista gimnázium udvarán építettek egy színpadot. A szabályozások szerint a műsorok alatt maximum ötszázan lehetnek a nézőtéren.

– Korábban is használtuk már ezt a helyszínt, de a koronavírus-járvány szülte a mostani koncertsorozatot. Ha nincsenek a fertőzésveszély miatt hozott korlátozó intézkedések, nem lett volna. Most ugyanis sok zenekar keresi a lehetőséget arra, hogy újra közönség előtt lépjen fel, pótolja kiesett bevételeit. A városlakók, az ide érkezők is keresik azokat az eseményeket, amelyekről az elmúlt hónapokban le kellett mondaniuk. Örülnek az élőzenének – mondta el Muraközy Péter és hozzátette: nincs meglepetés a fellépők kínálatában, és az egyes fellépőkre kialakult érdeklődésben sem. Azért, hogy a zenekaroknak, a helyszínnek is közel rentábilis legyen a rendezvénysorozat, a hazai fesztiválok húzóneveit hívták meg, ennek ellenére nem minden esetben van telt ház természetesen.

Elsőként, július 1-én a várban a Bagossy Brothers Company lépett fel. Követi még a nyár folyamán többek közt a Wellhello, a Punnany Massif, az Irie Maffia. A nézőtér alkalmas arra, hogy ötszázan zsúfoltság nélkül, a biztonságos távolságot tartva elférjenek. A szervezőknek ezt kell biztosítaniuk, és az a kötelességük, hogy egyszerre csak félezer embert engedjenek be, ezt számolják. Az már az érkezőkön múlik, tényleg egymástól másfél-két méterre élvezik-e majd a zenét. – Lehetőséget teremtünk a jó bulikra. Bízom benne, hogy jó hangulat lesz a koncerteken. Azt is remélem, hogy ezzel a többi városlakót nem zavarjuk a még elviselhetőnél jobban. Megtesszük, ami rajtunk múlik – szögezte le a szervező.

– Semmi korábbihoz nem hasonlítható, amit a rendezvények világába hozott a járvány. Ilyen szintű letérdelés még soha nem volt. A 2008-as válság idején sem, amikor kevesebb pénze volt az embereknek, kevesebb jegy fogyott, és kevesebb volt a szponzor is. Most ráadásul káosz van. Gyorsan változhatnak a feltételek, a szabályozások, mert muszáj reagálni a betegség terjedésére. A jövőt nem tudom természetesen megjósolni, de bízom benne, hogy a fesztiválok hamarosan hasonlóak lesznek a korábbiakhoz. Jobban fogunk figyelni a biztonságra, újra is gondoljuk a programszervezést, lesznek újszerű kezdeményezések, de alapvetően nagy változásra nem számítok.

Az biztos, hogy be kellett látnunk, amit felépítettünk, elképzeltünk, annak gyorsan átírhatja a forgatókönyvét egy váratlan átmeneti időszak is – állítja Muraközy Péter.

Szerinte az önmagában nem baj, hogy nem tarthatták meg idén az eredeti időpontban az Utcazene Fesztivált, ha az elkövetkezőkben megrendezhetik.

Jelenleg azt tervezik, hogy augusztus 26. és 29. között lesz a sokak által kedvelt rendezvény, városszerte tizenkét színpaddal. Akkor már nem vonatkozik majd létszámkorlátozás a résztvevőkre – ha addig nem változik a szabályozás –, és aki akar, távolabbra állhat a tömegtől, bár lehet, hogy akkor nem látja jól a zenekart. Tengerentúli együtteseket nem hívnak meg, csak európaiakat, de még az sem biztos, a kontinens országaiból ki tud eljönni, külföldön hogyan változik a járványhelyzet.

Muraközy Péter szerint nem is a nevek számítanak a hangulat szempontjából, nem az, kik lépnek fel. Ha megrendezhetik a fesztivált, akkor változatos lesz a program, alkalmat ad a kikapcsolódásra.