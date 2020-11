Music Hungary konferencia Veszprémben: Nem elég teret adni, segíteni is kellene a zeneipart

A VIII. Music Hungary konferencián november 9. és 10. között a zeneipart érintő kiemelten fontos problémák és kérdések merültek fel, mint például a nemzetközi booking és rendezvényszervezés járvány idején, vagy a fenntarthatóság kérdése.

A Városi könnyűzenei koncepciók című kerekasztal-beszélgetés során Süli András, a debreceni Campus fesztivál igazgatója, Bajnai Zsolt, a Hangfoglaló program vezetője, Navracsics Tibor a Veszprém-Balaton 2023 kormánybiztosa és Weyer Balázs, a Music Hungary Szövetség elnöke beszélgetett, Mészáros Zoltán vezetésével.

A könnyűzene és az éjszakai élet sok városban hiányzó vagy megtűrt jelenség. Mi van akkor, ha egy városvezetés tudatosan számol, sőt, tervez vele? Mi történik akkor, ha egy városvezetés támogatja a könnyűzenei életet?

– A zenélésnek és a zene hallgatásának is nagyon komoly pszichológiai és kognitív hatásai vannak, akár a demencia vagy az Alzheimer elleni küzdelemben is. Általánosságban véve a társadalmi kohézió létrejöttében is nagyon sokat tud számítani az, hogyha egy adott közösségben nagyszámú ember zenél, illetve fogyaszt zenét. Veszprém zenei stratégiájának az egyik kulcsa a részvétel, így az EKF programnak is sarkalatos pontja, hogy minél többen tudjanak valamilyen szinten zenélni. A zenetanulás alatt nem feltétlenül az iskolai oktatásra gondolunk, hanem inkább az élményre: gyors sikerélményre van szükség ahhoz, hogy ne kötelező tantárgyként, hanem jutalomként tekintsenek a diákok a zenére – mondta el Weyer Balázs.

Navracsics Tibor elmondta, európai uniós szinten a kreatív ipari ágazatok közül a zeneipar az, amelyik egyrészt a legbonyolultabb környezetből érkezik (például a szerzői jogi szabályozások terén), másrészt a leglátványosabb fejlődést tudja felmutatni. A kormánybiztos szerint egyértelmű, hogy a VEB 2023-nak nem az a célja, hogy világhírű zenekarokat hozzon Magyarországra, hanem az, hogy a helyi fiatalok minél szélesebb körben tanulhassanak zenét. – Egy dolgot mondanék: Kodály-módszer (egy zenepedagógiai koncepció – a szerk.). Itt vagyunk Magyarországon, Kodály Zoltán szülőhazájában, ahol ismeretlen a Kodály-módszer. A gyerekek számára ma az énekóra csak kötelesség, amitől szenvednek, kinevetik a tanárt, kinevetik egymást, és utálják. Szerintem ez szégyen, hogy a Kodály-módszert így elhagytuk, és ha a saját hagyományainkat így elhagyjuk, akkor nem várhatunk semmit a jövőben – mondta el Navracsics Tibor.

– A problémák megoldásának a kulcsa egyértelműen abban van, hogy hogyan tudjuk helyzetbe hozni a zenélő közösségek jelenlegi és következő generációját. Úgy érzem, Debrecen város önkormányzatának megvan arra a szándéka, hogy segítse a zeneipart, de a forrás nincs meg. Ha minden adott lesz, akkor elindulhat egy olyan úton az ország, amiben évtizedes lemaradásban van: egy olyan zenei szociális közegre lenne szükség, ami meghozná a gyerekek kedvét a zenefogyasztáshoz, zenéléshez, és ehhez nem kell elmenni Debrecenből. Itt a régiós nagyvárosok legfőbb kérdése a települések megtartó erejének a növelése – tette hozzá Süli András.

A települések megtartó erejének kérdésében Veszprém szintén érintett, ezt pedig a Veszprém-Balaton 2023 stratégiája és koncepciója figyelembe is veszi, valamint külföldi mintára lépéseket is tesz a helyzet javítása érdekében.