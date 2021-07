Művészet és környezettudatosság: MANK ArtPorta a Művészetek Völgyében

Látványos és izgalmas programokkal készül a 30. Művészetek Völgyére a MANK ArtPorta.

Az udvar mottója, az ALKOSS ÚJRA – ÚJRA ALKOSS egyrészt szimbolizálja az újranyitás utáni szabadság érzését és alkotás utáni vágyat, másrészt megjeleníti a MANK számára kiemelten fontos üzenetet, a klímavédelmet és a környezettudatosságot.

Programjaik széles választéka várja a látogatókat a Művészetek Völgyében: az idén is lesz selyemfestés, tűzzománckészítés, szitanyomás és festőműhely, ismét részt vehetünk különböző fotóművészeti workshopokon, de számos újdonsággal is találkozhatunk. A környezetvédelem fontosságát hangsúlyozva újrahasznosított anyagokból készíthetünk ékszert, varrhatunk lampionokat vagy saját neszesszert, sőt a kreativitásnak teret engedve saját Völgy-naplót is készíthetünk fiatal designerek vezetésével. Természetesen a kisebbeket is megannyi élmény várja, a PEMZLI játszósarokban minden nap felfedezhetik az alkotás örömét élményfestések, kitűzőkészítés és családi társasjátékok segítésével.

Az alkotás mellett lesz sok zene és tánc is az udvarban: idén is vendégük lesz a Willany Leó kortárs tánctársulat, akik immár workshopokat is tartanak az érdeklődőknek, valamint a Terra Profonda zenekar, azonban több új fellépővel is színesítik műsorukat. Csórba Lórántnak, a Lóci játszik frontemberének lesz önálló estje, illetve Beck Zoltán (30Y) a művészet és a társadalmi tér viszonyulásairól tart előadást, a Várkonyi Csibészek pedig pezsgő dallamokkal várják a táncra perdülőket.

Ősbemutatóval is büszkélkedhet az ArtPorta, Szőke András és Badár Sándor stand-up estjének keretén belül kerül levetítésre első alkalommal A delelő obsitos és a fekete bárány c. filmvígjáték.

A kortárs művészet és környezettudatosság kapcsolatát egyedi, kísérleti projektelőadásokkal is igyekeznek hangsúlyozni: interaktív előadást láthatunk a méhek életéről a Banquet for Bees-ben, a Tünet Együttes Te szemét! című produkciójában a szemetet állítja fókuszba, és a művészeti performanszok is a klímaváltozás fontosságára hívják fel figyelmünket. Valódi kuriózum lesz a cirkuszművészet megjelenése a portán, három napon keresztül várják kicsiket és nagyokat egyaránt a Tiéd a cirkusz! edukációs, szórakoztató és muzeológiai programjai.

A színes programkínálat mellett újra kezdetét veszti a Műgyűjtés másként családi kalandjáték az egész Völgyben, ahol kortárs műalkotások keresésben lehet részt venni és még nyereményekkel is gazdagodhatnak a kalandorok. A tavalyi siker után idén is lesz kortársékszer-vásár magyar ékszertervezők részvételével, valamint minden este hangulatos filmklubbal várják a fesztiválozókat.

A fenntarthatóság tematikája a programok mellett az udvar megjelenésében is fontos szerepet kap, a falakon megjelenő pop-up kiállításon a klímaváltozás hatásait mutatják be egyedi műalkotásokon keresztül.

Irány tehát a MANK ArtPorta! Alkoss újra és légy környezettudatos!