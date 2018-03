Művészetpedagógiai Értéktárba kerültek

Napjainkban Veszprémben megrendezett országos Zenepedagógiai Konferencia helyszíne is méltó volt arra, hogy bemutathassa a Zeneiskola, milyen helyi és pedagógiai értékeket is rejt az idén 102. évébe lépett veszprémi zeneoktatás.

Ezt ne hagyja ki! Feldúlták Madridot a feldühödött afrikaiak (videó)

Az Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó Veszprém alapfokú zenepedagógiai intézménye az elmúlt korszakokban, évtizedekben is számos tanítványt bocsájtott az országos, társadalmi hírnév felé.

Uher Bertalannal a Zeneiskola egységvezetőjével a nagy múltú épületben beszélgettünk, aki örömmel újságolta el, hogy februárban egyszerre két elismerő oklevelet is átvehetett az alapfokú intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Zene- és Művészeti Iskolák Szövetségének közös projektjén keresztül. A 2017-ben kiírt pályázatban, amely részben kapcsolódott a Bartók és Kodály jubileumi évéhez, öt kategóriát hirdettek meg. -A Zeneiskolát a 100 évnél idősebb intézmények kategóriában jelöltem, magam, mint zenetanár pedig azzal a jó gyakorlattal pályáztam be, amelyet a közelmúltban itt tartott IV. Digitális Zenepedagógiai és Szakmai konferencián is bemutattam a közönségnek. –tájékoztatott a zenepedagógus.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Méltán büszke vagyok az iskolára, a kollégákra, a tanítványokra. Felemelő érzéssel vehettem át az okleveleket Budapesten a Hubay Jenő Zeneiskola dísztermében. Elkészült az az Értéktár, amelyhez kétkötetes kiadvány kapcsolódik, amely a korábbi szakmai jó gyakorlatok, pedagógiai innovációk gyűjteménye lett. A nagy múltú Zeneiskola történetét nem volt olyan egyszerű megírni a megjelölt 4 oldalban, hiszen 100 év története akkora idő, hogy nem elég pár oldal a kitűnő tanárok, tanítványok méltatására, az egykori zenepedagógiai koncepciók, módszertanok bemutatására. A teljes írás is hamarosan a jövőben megjelenik, reméljük az e fajta visszatekintésre rajtunk kivül a város közönsége is majd üdvözölve tekinti elődeink, zenetanáraink nemcsak a helyi, hanem az országos, nemzetközi és világszínvonalú munkásságát. Nyitottak vagyunk a város felé, rendezvényeink, koncertjeink mindig is fontos szereplői voltak, s jelenben is azok a veszprémi zenekultúrának. Az Értéktárba helyezésünk fontos bizonyítéka annak, hogy itt a zeneoktatásban komoly értékek, kincsek rejlenek, amiket nem szabad sem figyelmen kívül hagyni, sem feledésbe meríteni.

A program vezetői arra törekedtek, hogy a művészetpedagógiai értéktárnak azt a belső magját, amelybe a két kötetben bemutatott közösségek, intézmények és egyéni teljesítmények kerültek, nyomtatott formában is megismerhesse a szakma és az érdeklődő közönség. Hangsúlyozva, hogy az Értéktár folyamatosan bővülő tárház, amelynek most csupán első merítése vehető kézbe, a jövőben online is hozzáférhető adatbázissá alakul. Hangsúlyos, hogy a kötetben szereplő alkotóközösségek, iskolaalapítók, meghatározó fejlődést előidéző tanárok a kor pedagógiai kihívásaira keresnek választ, elhivatottan, belül folyton megújulva hisznek abban, hogy tanítványaikat hozzásegíthetik a művészetekkel való foglalkozás öröméhez, s felhívja a figyelmet az alapfokú művészetpedagógiai társadalmi szerepére, fontosságára. Az oklevelet és az emléklapot dr. Maruzsa Zoltán Köznevelésért felelős helyettes Államtitkár és Ember Csaba a Magyar Zene- és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke adta át Uher Bertalannak.