Rémisztő csontvázak, népi játékok és a honvédségi hagyományőrzők rázták fel Veszprémet

A Múzeumok Éjszakáján különleges programokkal és hosszabbított nyitvatartással várta látogatóit a Laczkó Dezső Múzeum idén is.

A látogatók már az első perctől érkeztek a múzeum területére, a főépület előtti téren népi játékudvarban próbálgatták az autentikus falusi játékokat, amíg a Bakonyi Házban tárlatvezetéseket tartottak, az udvarban pedig etnobotanikai előadást tartottak. Törő Balázs, a Laczkó Dezső Múzeum muzeológusa nyílt előadásokat tartott, ahol a Formákon túl Európa Kulturális Fővárosa által támogatott projektet és a Bor régészete projektet is bemutatta az érdeklődőknek. Mindeközben a főépületben mindenki egy kicsit régésszé válhatott, hiszen a foglalkoztató teremben Pátkai Ádám Sándor régész vezetésével egy csontváz sírját is kibonthatták.

Bár a programban nem szerepelt, a helyszínen feltűnt a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Győri Városi Területi Szervezete is. Vezetőjük, Ugray Csaba elmondta, csapatukkal a Magyar Királyi Honvédség 1940-es évek gyalogságának hagyományait ápolják. – Főként díszelgünk, kiképzünk és oktatunk igény szerint, emellett kutatunk, hogy jobban megismerhessük ezen időszakot. Az egyik tagunk a Laczkó Dezső Múzeum munkatársa, ezért kilátogattunk a rendezvényre, és mivel a gyerekeket nagyon érdekli amit csinálunk, így itt maradtunk, hogy színesítsük a programot. A kiképzés önmagában egy bemutató, az emberek legtöbbször nem látnak ilyet, de a cél az lenne, hogy egy olyan komplex gyakorlatsorozatot megtanuljunk, olyan minőségben, hogy be is tudjuk mutatni. A hagyományőrzők közül sokan később hivatásos katonává válnak, ahogy én is, tehát a kiképzés talán így még hitelesebb tud lenni – tette hozzá Ugray Csaba.

Péterváry-Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója elmondta, több mint egy évtizede kapcsolódik a Múzeumok Éjszakája országos kezdeményezéséhez. – Ez az év rendhagyónak mondható, mivel elég későn tisztázódott, hogy megtarthatjuk-e a Múzeumok Éjszakáját, így a szervezés is később kezdődött el a szokásosnál. Ennek ellenére fontosnak tartottuk, hogy megmutassuk a múzeum munkáját, kiállításait, programjait ezen a napon. A Múzeumok Éjszakája mindig különleges, hiszen testközelbe kerülnek a tárgyak, a kiállítások, és az itt dolgozó emberek is. Úgy gondolom, a párhuzamosan futó rendezvények és a rövid felkészülés ellenére abszolút sikere volt a rendezvény. A regisztrációhoz kötött programok mind teltházasak voltak, és a visszajelzések is nagyon pozitívak voltak – tette hozzá Péterváry-Szanyi Brigitta.

Az újranyíló várbörtönben 16 órától óránkénti tárlatvezetés keretében ismerhették meg az érdeklődők, milyen volt az élet a mínusz harmadikon. A Hősök Kapujában lévő Fényben tündöklő kortárs üvegművészeti kiállításban éjszakai kurátori tárlatvezetést tartottak, valamint a kiállításhoz kapcsolódva „üvegsétára” várták az érdeklődőket. A Laczkó Dezső Múzeumban megnyílt a Veszprém–Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 program által támogatott Cholnoky Jenő és a Balaton című kiállítás. Tárlatvezetéseket tartottak továbbá a Magyar Világ 1938–1940 és a Vidd el a te faludba című kiállításon is.