Nagy sikert aratott balatonfűzfőn közvetlen előadásmódjával Pintér Tibor színművész

Festői környezetben, gyönyörű nyári estén, idillikus hangulatban adott koncertet Pintér Tibor musical- és operettszínész, énekes, a Szigetszentmiklósi Sziget Színház és a Nemzeti Lovas Színház igazgatója, a mámai romtemplomnál.

A Veszprémhez ezer szállal kötődő énekes hamar belopta magát a nézők szívébe, akik nagyon sokan jöttek el, még pótszékeket is kellett kihelyezni.

Pintér Tibort sokan félreismerték, kellemesen csalódtak benne a nézők. Jó humorával, közvetlenségével és csodálatos hangjával nagy sikert aratott, többször kapott vastapsot, egy-egy dal után. A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében ez volt idén a második romkerti est, előtte Gubás Gabi és az Éjszaki Nesz Zenekar adott szintén telt házas koncertet.

A szervezők részéről jó döntés volt meghívni Pintér Tibort, aki a Hazám, hazám című dallal, Erkel Ferenc Bánk bán című operájának leghíresebb áriájával kezdte az előadását. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy ő nem operaénekes, de ezzel a dallal azt fejezte ki, hogy nagyon szereti Magyarországot, ahol békességben, nyugalomban élhet.

– Csodálatos emlékeket őrzök Veszprémről és a Balaton északi partjáról. Ahogy beérek Balatonfűzfőre, máris felmegy bennem az adrenalin, a szívem sokkal jobban ver. Édesapám a Váci Mihály Irodalmi Színpadnak volt a vezetője, így ez is meghatározta az életemet – kezdte bevezetőjében az előadó.

Pintér Tibor azt is elárulta a közönségének, hogy amikor egyes kereskedelmi televíziós csatornákon feltűnt, bizony kapott hideget-meleget, sőt még édesanyja is „megtagadta” – jegyezte meg viccesen. Ezekkel a műsorokkal viszont még nagyobb népszerűségre tett szert, többen akkor értesültek arról, hogy két színháznak is az igazgatója. Ő lenne a legboldogabb, ha valamelyik tévécsatorna leadná akár a Honfoglalás musicalt – mely óriási népszerűségnek örvend a színház berkein belül – de erre sajnos egyik média sem vevő.

Pintér Tibor alaposan „kiszolgálta” a közönséget: operett-, musical- és örökzöld slágereket is énekelt. Volt, hogy gitáron játszva lejött a közönség soraiba. Megszólaltak Máté Péter, Zámbó Jimmy, Demjén Ferenc, Komár László, az Edda slágerei, a teljesség igénye nélkül. Nagy sikert aratott, amikor kedvesével, Ilyés Jenniferrel – aki a Nemzeti Lovas Színház társulatának színésznője – elénekeltek egy dalt duettben.

A színház a tavalyi nagy sikerű Zámbó Jimmy-darab után ismét musicalt készít, ezúttal Demjén Rózsi életművéből, A szabadság vándorai címmel, amelyet a tervek szerint nyár végén mutatnak be.