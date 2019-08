Nagy sikerű koncertet adott a Talamba együttes az Agóra téren

A világ legjobb ütőegyüttesei közé tartozó Artisjus-díjas Talamba Ütőegyüttes Tour De Drums címmel igazi világzenei körutazásra invitálta közönségét, szabadtéri nagykoncertet adott az Agóra téren a közelmúltban.

A húszéves jubileumát ünneplő népszerű ütőegyüttes, négy kivételes tehetségű művésze, az ajkai származású Grünvald László (Lacek), V. Nagy Tamás (Kopasz), Szitha Miklós (Miki), Zombor Levente (Levi) korábban a Filharmónia Magyarország ifjúsági hangversenysorozat keretében a művelődési központban már megmutatták a fiataloknak milyen fontosnak tartják zenei tehetséggondozásukat, a zenével való megismerkedésüket az ütőhangszereken keresztül.

Mint mondták, örömmel tértek vissza, hogy egy nagyszabású koncerttel örvendeztessék meg a zenekedvelő közönséget. Virtuális Föld körüli utazásra invitálták a hallgatóságot a zene szárnyán, a ritmus nyelvén. Képzeletben Afrikától az Ibériai-félszigeten át, több kontinensen keresztül, egészen a balkáni térségig tartott az utazás. Bemutatták az afrikai törzsek pezsdítő ritmusait, a szenvedélyes spanyol dallamokat igazi tradicionális hangszereken, valamint a balkáni népek zenéjének sokszínűségét.

Koncertjük nyitányaként a varázslatos riói karnevál hangulatát idézték meg az előadott ritmussal. A hangsúlyos bevezető után az Ibériai félsziget zenei műfajai következtek. Előadásuk alkalmával az ütőhangszerek bölcsőjéhez, Afrikához is ellátogattak. A zenekari tagok a hallgatósággal megosztották, egy évvel ezelőtt volt szerencséjük az afrikaiaknak Lisztet, Bartókot és Kodályt játszani. Természetesen azt is előadták, amit ők az afrikai ritmusokról gondolnak. Akkori bemutatkozásuk elnyerte az afrikaiak tetszését, idén szeptemberben meghívásukra ismét repülőre szállnak, hogy ellátogassanak a csodás Nigériába.

Az ajkai közönségnek érdekességképpen elárulták, hogy a muzsikának azon a területen nemcsak szórakoztató szerepe van, hanem az ott élő embereknek a mindennapi életét kísérik nyomon az ütőhangszerek. Az imádságnál is kezükbe veszik, de ha egy édesanya a gyermekét szeretné elaltatni, akkor is a hangszereket és az általuk előadott ritmust hívja segítségül. Az afrikai népek beszélgetéseit, kommunikációit is sokszor követik ritmikus hangszerkíséretek. Az afrikai ritmusok egy egészen meditatív állapotot, varázslatos hangulatot idéztek meg az ajkai közönségnél. A tapsból egyértelműen érezhető volt az elismerés, a zenekar szakmai profizmusa, tudása iránt. Új területként a balkáni vidék muzsikája következett.

Megelevenedett Románia, Szerbia, Albánia, Macedónia, Bulgária. A Balkán képek címet viselő etap így hangszerek tekintetében főként a fából készült xilofont, egy basszus dobot, a tapant, egy vibrafont és egy gitárt igényelt. A hamisítatlan szubkulturális hangulat megszólaltatása, megismertetése telitalálatnak bizonyult, annak ellenére, hogy a ritmus nem a mi fülünknek jól ismert páros volt.

A koncertet különleges, úgynevezett Fourty Fingers elnevezésű zenei csemege zárta egy érdekes hangszer bemutatása kapcsán. A technikai fejlődésre példaként bemutatták az egyedi hangszert, név szerint a máletkát. A digitális hangszeren 48 ütőfelület van, egy-egy gombnyomással újabb 48 felülettel a lehetőségek tárházát lehet muzsikában, harmóniában bemutatni. A zenészek némi humorral fűszerezve, végül hollywoodi filmzenéket adtak elő.