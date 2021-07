Napközben sem pihen a Völgy: A délelőtti programokat nem érdemes kihagyni

A Művészetek Völgye hetedik napján még mindig elképesztő mennyiségű programkínálat vár az ide látogató kapolcsozókra. A Napló munkatársa is elindult még délelőtt, hogy megnézz, tulajdonképpen hogyan is néz ki fényes nappal a fesztivál?

Napközben is óriási tömeg van, nagyon sokan csak lődörögnek és nézelődnek a vásározók között, vannak akik a kiállításokat veszik sorra, mások pedig aktívan töltik el az idejüket. Nincs azon mit csodálkozni, hogyha akár több órára is beszippantja a fesziválozókat a vásárok hangulata és a felhozatala. Nehéz szó nélkül elhaladni a Lélekmackó standja mellett is. Habár a játékmackókat gyerekjátéknak tekintjük, egy ilyen Lélekmackót a felnőttek is szívesen visznek haza. A mindig mosolygó kismackók formája és kivitelezése is léleksimogató, ahogyan a neve is utal rá. Nincs két egyforma közöttük, puha frottír anyagból készülnek, növényekkel festve, természetes anyagokkal töltve.

Hasonló érzésünk támadhat a Csigavonal standja mellett is. Várkonyi Zoltán, a Csigavonal egyik művésze elmondta, fából és textilből készült játékaik témáját az élet adja, hiszen a gyermekek fejlődésében nagy szerepe van a szerepjátékoknak. Ezekkel a dobozba zárható apró világokkal pedig a család minden kérdésüket fel tudja térképezni, és meg tudja válaszolni. Az apró babaházak mellett grafikák is megjelennek a standon, a Csigavonalban dolgozó művészek munkái. A standjuk már 7 éve áll minden Művészetek Völgyén, idén a Főtér mellett kaptak helyet. – Ez egy gyönyörű fesztivál, nagyon kedves emberekkel. Harminc éves lett idén, és azt látom, hogy aki szereti a természetet, a nyugalmat és a kultúrát, az még harminc év után is visszajön erre a fesztiválra. Mi is nagyon szeretünk itt lenni, és hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy a fesztiválozóknak is bemutatkozhatunk – tette hozzá Várkonyi Zoltán.

A Völgy Kúriában a Völgy 30 portékiállítást is érdemes megtekinteni, hiszen a völgy arcairól készült sorozat már két éve készül. Ezt is, mint minden mást, kettétört a pandémia. A Kelemen Gergő fotósorozatából készült kiállítást kifejezetten a harmincadik Művészetek Völgye Fesztiválra készítették, és a Völgy meghatározó figurái szerepelnek egytől egyig a fotókon. A fotókon tükröződik, hogy Gergő nagyon kötődik a fesztiválhoz, és a szervezők régi ismerődként állhattak már a kamerája elé.

Aki inkább az aktív kikapcsolódást kereste, bizonyára a társasjáték-sátor felé vette az irányt. A Magyar Társasjátékos Egyesület jóvoltából a teljes Művészetek Völgye alatt van lehetőség minden délelőtt kipróbálni mindenféle izgalmas társasjátékot. A szervezők megközelítőleg ötven társasjátékkal készültek, de a megszokott alapjátékokat nem találhatjuk meg a felhozatalban.

– Néhányan keresték a sakkot, de magyarkártyát például nem kerestek, de nincs is. Azt szeretnénk, ha a társasjátékok terén is nyitottabbá válnának az emberek, így olyan játékokat hoztunk, amiket talán nem ismernek, de nagyon élveznek. A társasjátékos kultúra egyre inkább elterjedt, már nem vagyunk a Monopoly szintjén megragadva, és nagyon sokan tudják, hogy mit szeretnének, konkrét játékokat keresnek nálunk. Aki nem tudja, mit szeret, azoknak pedig segítünk. Mindenkinek van itt megfelelő játék, csak meg kell találni – mesélte kérdésünkre Farkas Erika, a Magyar Társasjátékos Egyesület segítője.

A délelőtti programok töredékét sem tudtuk végignézni, de pénteken is érdemes lesz korán kelni, hogy kipróbálhassuk az Innobringát, meglátogassuk Dorka és tanítványait egy művészetterápiás foglalkozáson, találkozzunk Dr. Jane Goodall reményt keltő történeteivel, vagy megnézhessük az üveghegy-közösségi kiállítást.

Emellett persze az esti koncerteket sem szabad kihagyni, például pénteken 19 órakor Ujj Zsuzsi és Darvas Kristóf koncertjét a Petőfi udvarban, 20:30-kor az Anna and the Barbies koncertjét, vagy 21 órától az Ivan and the parazolt.