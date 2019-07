Nédó Olga hegedűjátéka elvarázsolta a gyulakeszi Csigó malom közönségét

Nédó Olga Prima-díjas hegedűművész széles zenei palettájából válogatva adott elő egy színes csokrot a Csigó malom közönségének a Csigó Art Fest 2019 legutóbbi előadásán.

Amint azt a háziasszony, Bartunek Katalin elmondta, Olga olyan művész, aki a kamarateremben első alkalommal varázsolja el az érdeklődőket, de reményei szerint nem utoljára. – Hiszen Nédó Olga rendkívül széles zenei palettán játszik. Zenei tudása és karrierje ugyancsak meghatározó, de jótékonysági munkássága szintén, hiszen a vöröskereszt kulturális nagykövete is – mondta Bartunek Katalin. Nédó Olga koncertjén klasszikusok, feldol­gozások, filmslágerek közül válogatott. Előadásában felcsendült Karl Jenkinstől a Palladio, Strausstól a Pizzicato-polka, Brahms V. Magyar Tánca. A könnyűzene világából merítve A profi című film zenéjének főcímdalát, a musicalek világából Az operaház fantomjának részletét és Lionel Richie Hello című dalát játszotta.

Piazzolla Libertango című darabja jó példa volt arra, hogy az előadó szereti ötvözni a klasszikus zenét a pop- és rockzenével a saját maga által írt hangszerelésben, hogy a fiatalokkal is megkedveltesse a stílust. Bachtól az Air pedig jótékonykodásáról árulkodott. Ugyanis azt eredetileg egy leukémiás kisfiú gyógyulása érdekében adott koncerten játszotta, de azóta sem vette le a repertoárról.

A Honfoglalás című film Kell még egy szó című betétdala nagy sikert aratott a Csigó-malom közönsége előtt is, miként a Radetzky-mars és a ráadásként játszott Bocelli-siker, a Time to say goodbye ugyancsak.