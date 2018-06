Nem elég jól énekelni: elő kell adni a dalt

Zenés színház az egész világ címmel országos művészeti tehetségkutató versenyt rendeztek a közelmúltban a várpalotai Thury-várban. Az idei megmérettetésre negyvenöt településről összesen nyolcvan fiatal érkezett. Jött versenyző Romániából, Szlovákiából, de még Angliából is.

Tizenkettedik alkalommal rendezte meg tehetségkutató versenyét az Országos Musical és Operett Kurzus, amely 2006-ban kezdte el tevékenységét a Musicalre Hangolva Egyesület égisze alatt. A kurzus célja egyrészt a fiatal tehetségek felkarolása, másrészt betekintést nyújtani a színház, azon belül a musical, operett és zenés színházi műfajok világába. A kurzus külön érdekessége, hogy a fiatal tehetségeket évről évre ismert színművészek és zenepedagógusok oktatják.

Az elődöntő során a versenyzők az általuk választott dallal léptek a zsűri elé, a továbbjutók pedig vasárnap folytatták a versengést, már a döntőben. A népszerű musical- és operettdallamok mellett idén sokan választottak film­slágereket. A zsűri három tagja az elmúlt évek hagyományához híven ezúttal is Szabó Szilvia énekművész, Peller Károly, az Operettszínház művésze és Lőrincz Máté Varázsdoboz-díjas táncművész volt. A döntőben pedig Simon Kornél színész-rendezővel egészült ki az ítészek sora.

– Peller Károly révén csöppentem a versenybe, és ezer örömmel mondtam igent a megkeresésre. Nagyon jól szórakoztam. Egészen megdöbbentő volt, hogy mennyi, még fel nem fedezett csiszolatlan gyémánt van ebben az országban. Olyan döbbenetes erejű produkciókkal találkozhattam, amilyeneket még színházban is ritkán látni – fejezte ki örömét a verseny kapcsán az előadóművész.

Az idei megmérettetésen negyvenöt településről összesen nyolcvan fiatal vett részt. Voltak Romániából, Szlovákiából, illetve Angliából érkező versenyzők is. Szabó Szilvia főszervező szerint idén nagyon sok jó énekes mérettette meg magát. Az énekművész elmondta, külön öröm számára, amikor nem szakmabeli veszi le a zsűrit a lábáról, és erre most is nagyon sok példa volt.

– Nagyon erős volt a mezőny és szakmailag is jól felkészültek voltak a versenyzők. Azt tapasztalom az elmúlt tizenkét év során, hogy a fiatalok egyre felkészültebbek és egyre inkább tudják, hogy mi az a zenés színház. Ez ugyanis nemcsak egy énekverseny, ahol elég szépen énekelni, itt a dalt elő is kell adni, és meg kell formálni a karaktert – mondta el kérdésünkre Szabó Szilvia.

Kategóriájában első helyezést ért el Bőke Lilien, Kereszt­falvi Bence, Dombóvári Dóri, Pap Viktória, Filipov-Gyenes Erika és Wéber Tamás, a duettek közül pedig Haraszti Elvira és Wéber Tamás nyűgözte le leginkább a zsűrit. A megmérettetés fődíjasai – Kereszt­falvi Bence, Kiss Réka, Fritz Éva, Kovács Gábor, Wéber Tamás, Tarlós Ferenc, Öller Roland és Haraszti Elvira – részt vehetnek az Országos Musical és Operett Kurzus nyári táborában is, amely júliusban indul Várpalotán.