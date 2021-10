Nem mindent lehet megtanítani – Kapolyi György kiállítása a Bodzaházban

„Mindig azzal foglalkoztam, ami érdekelt, addig, amíg érdekelt. Így színeztem ki a mindennapjaimat érzelmekkel. Ezt senki más nem teheti meg helyettem” – állítja Kapolyi György grafikus, szobrász, irodalmár, gondolkodó, akinek kiállítása a Bodzaházban látható.

– Nyolc éve költöztem Budapestről Jásdra. Első látásra eldöntöttem, itt fogok nyugdíjasként élni, a lányom közelében. Nekem szokatlan, hogy ha elbukok a motorommal, itt rögtön többen futnak segíteni. Nem nevetni és mobillal lefotózni, hogy feltegyék a netre, mint a fővárosiak szokták. Jásdon a kapcsolatok emberibbek, olyanok, amilyet elvárnának a legtöbben, odafigyeléssel teliek. Budapesten többnyire nem jóindulatúak. Jásdon a lelket megérintő hangulat is egészen más – mondta el Kapolyi György, aki korábban dolgozott a mentőknél és a rádió külső munkatársaként is.

Az írással és a rajzolással már sráckorában is foglalkozott. Megkérdeztük, hogy előbb írásai születnek-e meg vagy a grafikák, amikkel azokat illusztrálja. Azt felelte, hogy gondolatai legtöbbször össze-vissza járnak. Ha van kedve rajzolni, akkor engedi, hogy azok „kikóvályogjanak” belőle a papírra.

Tussal alkotott képeinek egy részéről azt gondolhatnánk, hogy a bakonyi falu, új lakhelye ihlette. Ha így van, akkor ez szerinte nem tudatosan történt. „Van az embernek a belső énje, abban, abból él. A környező világot csak érzékeli, fenntartásokkal fogadja. Megtanítani se mindent lehet az embereknek. A művészi tevékenységet folytatók adottságán múlik, hogy hatással tudnak-e lenni azokra, akik megcsodálják előadásukat vagy alkotásukat” – mondta és arról is beszélt, hogy amikor eszébe jut egy új ötlet, amikor egy új műve megszületik a fejében, akkor először mindig fémből képzeli el.

Több grafikáján a házakból, a tornyokból nőnek ki a növények. Ennek kapcsán elmondta, hogy az épületek és a tájak viszonylag statikusak képein, azokra alapozva könnyen, ösztönösen komponálja meg rajzait. A fantáziáját követi és hisz abban, hogy minden mindennel összefügg, hogy az emberek, az építményeik is szervesen kapcsolódnak a természethez. „Csak mi állítunk fel egy vélt fontossági sorrendet, nem törődve azzal, hogy annak van-e jelentősége” – közölte és hozzáfűzte: ha úgy tűnik, hogy minden rendben van, minden jó, akkor csak nem vettük észre, hol a gödör. Sosem arra gondolva alkot, mit szólnak majd hozzá mások. Szeret olyasmit kitalálni, ami nem szokványos, amilyet még nem látott, amit mások még nem hoztak létre. Így tervezett már egy szalonnak berendezett szobába nagy antikolt vörösréz alapú üvegasztalt is.

Egyik írásában az emberi létet a tócsákban fejlődő szúnyoglárvákhoz hasonlította. Ennek kapcsán sommásan megjegyezte: nem könnyű élni. Képei viszont azt üzenik, érdemes. Érdekes bolyongásra indulhat, aki fekete vonalait követi. „Nem vagyok pesszimista, csak realista, ami ugyan néha kellemetlen. Minden ember egy hegedűtok, de nem mindegyikben van hegedű. Ha igen, azt illik megérezni és meg is szólítani” – állítja. Táncoló gombákat is láthatnak a képeit csodálók és kiállítást látogató figurákat is megnézhetnek a tárlatára ellátogatók.

Az Este a tűznél című rajzán a konyhában babonás nénik beszélgetnekb és amiről képzelődnek, a szellemek meg is jelennek a papíron. Lehet, hogy rájuk is támadnak.

A boldogság madara című rajzán csontsovány szárnyast üldöznek kétségbeesetten óbégató férfiak. Egészen boldogtalanul sóvárognak a kergetett állat után. Kapolyi György szerint nem tudjuk, hogy néz ki a boldogság madara. Lehet, hogy a gonoszság madara egy gyönyörű tündér – szögezte le. A koronavírus-járványra művészi eszközeivel reagálva pedig a karantént többféleképp is megjelenítette. Az egyiken egy toronyba zsúfolt városnyi házat. A másikon egy agyhoz vagy anyaméhhez hasonlatos formában elformátlanodva lebegnek emberalakok. Tehetetlenül sodródnak. A csendet is többféleképp lerajzolta, elképzelte, milyen lehet a formája. Az egyik művén aloe vera leveleihez hasonlít, a másikon két, kis tornyocskákkal díszített szikla áll. Van köztük keskeny, ingatag összeköttetés, átjáró: egy függőhíd. Tehát az elszigeteltségben is van remény? A választ ránk bízza a művész. Éjjel, hajnali három és hat óra között alkot jellemzően. Akkor tud koncentrálni. Minden nap rajzol. Ez nyugtatja meg, ez jelent neki kikapcsolódást. „Nem gürizek, hanem lebegek ilyenkor” – fogalmazott.