Német harmonika-zenekar lépett fel Badacsonyban

Nagy sikerű másfél órás koncertet adott a németországi fiatalokból álló Happy Junior Band a badacsonytomaji mólóparkban.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A zenekar különlegessége, hogy a tangóharmonikára írt dalok mellett örökzöld slágereket is megszólaltatnak harmonikaalappal. Otthon vannak minden műfajban, legyen az rock- vagy popzene, klasszikus vagy musical. Emellett a koncertet más hangszerekkel, dobokkal, gitárral és énekkel is színesítik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A négy Lipcse környéki zeneiskola 10 és 25 év közötti diákjait összefogó közel 250 tagú zenekar 130 tagja műsorát gyakran show-elemekkel, jelmezekkel teszi még szórakoztatóbbá, ahogy tették ezt Badacsonyban is.

A zenekar járt már Franciaországban, Olaszországban, ismert Spanyolországban és Svédországban is. Hazánkban ugyancsak turnéztak több alkalommal. Most egy hétre érkeztek a Balaton-partra, ezalatt több helyen is bemutatkoznak, július negyedikén 18 órakor Tihanyban, a Mádl Ferenc téren játszanak.