Nemzetközi művészeti tábor Balatonszepezden erdélyi, finn és német vendégekkel

Székelykeresztúrról, Rovanie- miből és Unnából is érkeztek vendégművészek az Ajkai Képzőművészeti Egyesület hagyományos nyári nemzetközi táborába.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az egyesület tagjai több mint húsz éve alkotnak együtt nyaranta, minden második évben a külföldi testvérvárosok művészeivel együtt. Ilyenkor nemcsak dolgoznak, hanem pihennek és feltöltődnek a tó partján. Elnöküktől, Papp Bélától megtudtuk, hogy a művészek a táborba eleve kész tervekkel érkeztek. Elsőként monotípiákat, nyomatokat készítettek, hogy az alkotásoknak legyen idejük száradni. Később portrét, alakot rajzoltak, akvarellt és csendéletet festettek különböző technikákat alkalmazva.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az egyhetes tábor ideje alatt sokat tanultak egymástól, az Unnából érkező alkotók bemutatták új festési eljárásaikat is. Nem maradhattak el idén sem a kirándulások, a vendégeknek bemutatták a tavat és a Balaton-felvidéket. Jártak Balatonedericsen, Szigligeten. A balatongyöröki Szépkilátóról nyíló panoráma lenyűgözte a vendégművészeket. Az ajkai alkotók a korábban Füreden, az Arácsi Népházban nyílt kiállításon maguk is bemutatkoztak anyagaikkal. A táborozó vendégekkel most az arácsi kiállítást is megtekintették, majd bezárták, leszedték a kiállított képeket.

A táborban esténként beszélgettek, énekeltek gitárkíséret mellett. A csoportot meglátogatta Schwartz Béla, Ajka polgármestere, Bábics Valéria, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont igazgatója és Őriné Süle Andrea gazdasági vezető. A táborban készült alkotások közül fogják kiválasztani majd a magyar kultúra napja alkalmából tartandó kiállítás anyagát, valamint jó eséllyel az Ajka Tárlat Országos Képző- és Iparművészeti Kiállításon szintén látható lesz néhány a képekből és a szobrokból.