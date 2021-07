Nosztalgikus találkozások és újra felfedezések Kapolcson

Pénteken indult útjára a harmincadik, jubileumi Művészetek Völgye Fesztivál. Ahogy Márta István, a fesztivál atyja a megnyitón is elmondta, mára a „kapolcsozás” igévé nőtte ki magát.

Valóban egyedi életérzés a völgyben eltölteni 10 napot. Kicsit úgy érezheti az ember, mintha elvonult volna a világ elől, de mindeközben napi 30 000 emberrel van körülvéve. A tömeg ellenére mégis megnyugtat a természet közelsége, a kapolcsozók kedvessége, és a kapolcsiak közvetlensége és vendégszeretete – ilyesmi lehet a zen állapot.

Tudósítónk rögtön az első napot elrontotta. A jó kapolcsozó nem feszül azon, hogy átér-e egyik helyszínről a másikra, vagy lesz-e ideje átöltözni, azon pedig végképp nem, hogy elfogyott az ülőhely, és a többi hétköznapi gondolatok. A jó kapolcsozó sodródik az árral, és amikor nem hall zeneszót, ami után mehetne, lepihen egy kézműves sarokban, a patak partján az állatbarátok között, vagy odaül a helyiek közé, és eltölt pár tartalmas percet velük. A jó kapolcsozónak nem lesz nap végére izomláza, hiába sétálta körbe Kapolcsot, Taliándörögdöt és Vigántpetendet, hiszen útját a felfedezés vágya, a kíváncsiság és a kiegyensúlyozottság vezette: nem sietett sehová.

A mi tudósítónk ellenben szoros ütemtervvel érkezett, fejét hol a térképbe, hol a programfüzetbe süllyesztve rohangált föl s alá. A jó kapolcsozó tudja, hogy ez a két dolog – mármint a tervezés és a sietség- egyszerűen nem létezik Kapolcson.

A nap főkoncertjét az első napon a 30Y adta, 23 órakor a Panoráma színpadon. Ez kissé meglepő, hiszen általában a fesztivál utolsó napjain szoktak koncertezni, megkoronázásaként a 10 napnak. Nem véletlen persze a nyitó napi fellépés, hiszen a fesztivál további napjaink a frontember, Beck Zoltán további versimprók és irodalmi beszélgetések vendége lesz.

A 30Y koncertje is tele volt nosztalgiával. Joggal érezhettük magunkat korosodónak a nézőtéren állva, hiszen az elmúlt közel 10 év dalait játszották, inkább a régebbieket, de a legfiatalabb fesztiválozó is fejből tudta a dalszövegeket. A 30Y már hazajár Kapolcsra, ahogyan Beck Zoltán is megjegyezte, az ide vezető úton minden évben rátör az ismerősség érzése, ismeri már ezeket a dombokat és lankákat, a fákat és a falvakat. A megnyitó meghittsége után a koncerteken is azt érezhettük, hogy a harminc év emlékei minden fellépőből előtörtek, a Csaknekedkislány, a JaMese és a 30Y koncertjén is volt idő a régi történetek felelevenítésére, a nosztalgiára, és a kapolcsi fesztivál újrafelfedezésére is, hiszen az idő múlásával rengeteget fejlődött és újult az összművészeti rendezvény.