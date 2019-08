Nyáresti örömzene: jazz Váczi Eszterrel Gyulakeszin

A Csigó art fest 2019 programsorozata keretében Váczi Eszter adott koncertet a The Dream Makers jazz kvartett kíséretével a Bak vendéglőben.

A Nyáresti örömzene New Orleanstól a Broadwayig című koncerten Váczi Eszter, Artisjus-díjas jazzénekesnőt kiváló bécsi zenekar kísérte. A The Dream Makers jazz kvartett élén Martin Beinschmid, swing vibraphon és ütőhangszeres művész, a műfaj nemzetközi hírű előadóművésze sziporkázott. Mint arról a koncert résztvevői is megbizonyosodhattak, az osztrák zenész Lionel Hampton és Gene Krupa zenéjének egyik leghitelesebb tolmácsolója.

A The Radio Kings nevű zenekara ugyancsak világszerte ismert. Azonban a fellépő zenészek mindegyike, a nagybőgős Magyar László, a dobos Piedl Dániel, a gitáros Engel Mayr, a szájharmonikás Bert Mayer ugyancsak virtuozitásáról tett tanúbizonyságot a kétórás, tartalmas koncerten a hálás közönség előtt.

A Csigó Art fest keretében augusztus 24-én újra a Jávorkai-duó lépett fel. A fivérek klasszikus, virtuóz művekből adtak ízelítőt hegedűn és gordonkán. A szeptember 14-i Érdi Tamás koncertje zárja a nyarat. A Prima Primissima díjas zongoraművész koncertje után É. Szabó Márta: Akinek a madarak is Chopint énekelnek című kötetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az előadások mellett R. Törley Mária szobrászművész kisplasztikái és G. Heller Zsuzsa keramikus, szobrászművész alkotásai láthatók közös tárlaton a Csigó malomban.