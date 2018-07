Nyári családi napot tartottak az Agórában

Bábszínházi előadás, koncertek és számos, gyermekeknek szóló program is színesítette az Agórában tartott családi napot Veszprémben.

Ambrus Anett, a programot szervező Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ művelődésszervező munkatársa elmondta, közel egy évtizede szerveznek nyaranta családi napokat a Séd völgyébe: az elsőt a nyár elején, a másodikat augusztusban tartják. A rendezvényeken – amelyre igyekeznek sztárokat is meghívni – tartalmas és színes programokat kínálnak az egész családnak, a kísérőprogramok lebonyolításában évről-évre egyre több partnerszervezet vesz részt. A rendezvényt a viharos szél miatt végül a Kolostorok és kertek helyett a művelődési központ épületében tartották meg.

A színpadi műsorban Szalay Gyula és Kiss Richárd bűvészek a közönséget is bevonva szórakoztatták az érdeklődőket, majd Szalóki Ági és zenekara adott gyermekkoncertet. A Ramazuri Bábszínház Ördöngős mese című előadását mutatta be. A gyerekeket a rendezvény ideje alatt a színpadi műsorok mellett számos szórakoztató program várta: a játéktéren egyedi, színes játékokkal játszhattak, kézműves-foglalkozásokon megtanulhatták, az egyszerű kellékekből, például papírból, textilből, agyagból hogyan lehet érdekes tárgyakat és figurákat készíteni. A veszprémi Toborzó és Érdekvédelmi Központ jóvoltából repülőgép-szimulátort próbálhattak ki és fegyvereket is megnézhettek az érdeklődők. A veszprémi Europe Direct iroda ügyességi és logikai játékokkal, például Európa-totóval várta a kicsiket és a nagyokat, míg az egyik nyelviskola angol mesékkel, játszószőnyeggel, csillámtetoválással is készült a gyerekeknek. Az Új Nemzedék Központ tanácsadással és játékokkal várta az érdeklődőket. A programok sorát Gájer Bálint énekes koncertje zárta este.

Ambrus Anett elmondta, a második családi napot augusztus 25-én rendezik meg, ahol fellép a Kaláka együttes és Takács Nikolas énekes is.