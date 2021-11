Mikor érdemes elkezdeni a nyelvtanulást és hogyan?

A kisgyermekek nagyon fogékonyak a nyelvtanulásra, könnyen elsajátítják az artikulációt, ezért nagyobb az esélye, hogy akcentus nélkül fogják beszélni a nyelvet – mutatott rá Hardi Tünde, a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola intézményvezető-helyettese a magyar–angol két tannyelvű tagozat vezetője.

Ezt ne hagyja ki! Ő lehet az Anonymus által küldött videó egyik szereplője (videó)

Hardi Tünde elmondta, amikor megkezdik az első osztályt a gyermekek, akkor még a szülők döntenek az oktatásukról, ők azok, akik felismerik a nyelvtanulás fontosságát, és azt, hogy a mai világban egy vagy két nyelv magabiztos ismerete nélkül nem igazán lehet boldogulni.

– Az alsósokat korosztályukból adódóan leginkább a játékkal lehet megfogni. Nekik még nagyon játékosan tanítjuk az angol nyelvet, sokat énekelnek, mondókákat tanulnak, tehát ritmussal, mozgással kapcsolatos feladatokat kapnak. Ehhez kapcsolódnak azok a tantárgyak is, amelyeket angol nyelven tanítunk. A kicsik nagyon motiválhatók a nyelvtanulásban, élvezik, hogy idegen nyelven szólalhatnak meg – jegyezte meg a Tarczy-iskola tagozatvezetője. Hozzátette, negyedik osztályra már egy nemzetközi, szóbeli és írásbeli részből álló gyermeknyelvvizsgát is kínálnak a diákjaiknak, melyet Cambridge-ben javítanak. Ez egyfajta visszajelzés arról, hol tartanak a gyermekek a különböző készségek tekintetében.

– Felső tagozaton már komolyabb célok érdekében tanulják az angol nyelvet a diákok, szóba kerül a továbbtanulás, a nyelvvizsga lehetősége, és természetesen a külföldi utazások során szerzett tapasztalatok is pozitív hatással vannak rájuk. A fiatalok látják, milyen szinten tudják alkalmazni a tanult idegen nyelvet, illetve az interneten eredeti nyelven olvashatnak, filmet nézhetnek, vagy akár külföldi társaikkal beszélhetnek, játszhatnak a számítógépen. Ez is nagyon motiválóan hat rájuk – emelte ki Hardi Tünde.

Megtudtuk tőle, a két tannyelvű oktatás az 1980-as évek közepén jelent meg Magyarországon, és 1989-ben indultak az első két tannyelvű általános iskolák. Ennek a képzésnek a célja az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudás egyidejű, kiegyensúlyozott fejlesztése, miközben a tanulók megtanulnak idegen nyelven gondolkodni, tanulni. A különböző célnyelvi országok kultúrájának megismerése pedig egyfajta nyitottságra, elfogadásra neveli őket.

– A két tannyelvű tagozaton első-második-harmadik évfolyamon heti négy órában, utána heti öt órában tanulják a gyermekek az angolt, és ebből egy órát amerikai nyelvi lektor tart. Tulajdonképpen már első osztálytól lehetőségük van a diákoknak, hogy angol anyanyelvű személlyel beszélgessenek, és ez rendkívül magabiztossá teszi őket. Egy átlagos nyelvtanuló számára mindig megszólalni a legnehezebb, a mi diákjainknak gyakorlatilag természetes, hogy használják az angol nyelvet – hangsúlyozta a magyar–angol két tannyelvű tagozat vezetője.

Mint mondta, felső tagozaton már komolyabb tantárgyak is bejönnek, ilyen például a célnyelvi civilizáció, ahol az angol nyelvű országok kultúrájáról, történelméről, földrajzáról tanulnak a diákok, emellett angol nyelven tanulnak természetismeretet, történelmet, illetve a természetismeretet 7–8. osztályban kiváltja a földrajz.

– Mind reál, mind humán tantárgyakat tanulnak angol nyelven a diákok, tehát nagyon gazdag szókincsre tesznek szert, változatos témákban tudnak megszólalni. A sok nyelvóra pedig természetesen megteszi a hatását, hiszen nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a végzős diákjaink harmada leteszi a középfokú nyelvvizsgát a 8. osztály végére, illetve két diákunk nyolcadikban már felsőfokú nyelvvizsgát is szerzett – árulta el Hardi Tünde.

Rámutatott: a kisgyermekek nagyon fogékonyak a nyelvtanulásra, könnyen elsajátítják az artikulációt, és ezért nagyobb az esélye, hogy akcentus nélkül fogják beszélni a nyelvet. A két tannyelvű oktatásban kicsit hasonlóan tanulják a nyelvet, mint magát az anyanyelvet. – Mivel alsóban játékos, oldott légkörű órákon vesznek részt, így nagyon pozitív élményként élik meg a nyelvtanulást. A gyermekekben nem alakulnak ki gátlások a beszéddel kapcsolatosan, sokkal bátrabban szólalnak meg, hiszen nekik természetes, hogy idegen nyelven kommunikáljanak. Ráadásul, ha valaki egy nyelvet már jól megtanul általános iskolában, akkor középiskolában koncentrálhat egy vagy két új nyelvre. Ugyanis minél több nyelvet tanul meg az ember, annál könnyebben sajátítja el a következőt. Ha pedig valaki már általános iskolában megszerez egy magabiztos nyelvtudást, akkor a középiskolában akár részt vehet Erasmus- vagy cserediákprogramban is. Azzal is számolni kell, hogy előbb-utóbb a felsőfokú intézménybe való bekerülés alapja lesz a középfokú nyelvvizsga. A diákjaink egy része ezt nyolcadik osztályig letudja – mondta a tagozatvezető.

Hardi Tünde a Naplónak nyilatkozva kifejtette, a tan­órákon kívül számos lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulóik idegen nyelvi kompetenciáit fejlesszék.

– Az angol nyelvű országok kultúrájának megismerése a tananyagunk része, ezt megpróbáljuk élményszerűen, játékosan bemutatni a gyerekeknek már alsó tagozaton. Ilyen például a halloweenparti vagy a hálaadás, márciusban a Szent Patrik-nap. Ezen alkalmakkor a gyerekek játékosan, angol nyelvű dalok, mondókák megtanulásával kerülnek kicsit közelebb ezekhez a szokásokhoz, ünnepkörökhöz. Emellett számos angol nyelvű versenyen való részvételt biztosítunk számukra, vannak országos, megyei versenyek. Az angol nyelvű olvasási versenyünk, a Reading in English is fun! mindig nagyon népszerű. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek idegen nyelven olvassanak is, hiszen ezáltal fejlődik a szókincsük, illetve a szövegértési készségük. Ezenkívül 7–8. osztályban biztosítunk nyelvvizsga-felkészítő szakkört heti egy alkalommal. Itt már célirányosan a középfokú nyelvvizsgára készítjük fel diákjainkat. Egy új lehetőségként iskolánk DExam-vizsgahelyszín lett, ennek a kidolgozása van most folyamatban. Ez azt jelenti, hogy helyben tudunk nyelvvizsgahely­színt felkínálni a diákoknak. A DExam a Debreceni Egyetem tanárai által kifejlesztett nyelvvizsga. Partnerintézményi kapcsolatot is kialakítottunk az egyetem idegen nyelvi központjával, aminek számos előnye van. Többek között az, hogy kedvezményes áron biztosítanak nekünk felkészítőanyagokat, melyeket használhatunk a szakkörön, ezenkívül lehetőség van évente két ingyenes próbanyelvvizsga megszervezésére. Tehát kockázat nélkül kipróbálhatják magukat a diákok, mi pedig ezzel is támogatjuk a nyelvi kompetenciáik fejlődését – zárta gondolatait a pápai Tarczy-iskola angolnyelv-tanára.