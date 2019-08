Nyolcvan éve Veszprém jelképe a Szent István völgyhíd

„80 éves a Völgyhíd” címmel nyílt kiállítás a Polgármesteri Hivatalban csütörtökön.

Magyarország első, legnagyobb és legszebb hídja, a Szent István völgyhíd, másnéven Viadukt, Veszprém jelképe.

– Minden rendes családban, és én hiszek abban, hogy Veszprém is egy nagy család, szokás az, hogyha valaki jubileumot ünnepel, akkor összegyűlik a család apraja-nagyja, és megköszöntik az ünnepeltet. Nyilván egy város életében is mindig vannak jubileumok, és ha egy városról beszélünk, akkor nemcsak személyekről beszélünk, hanem nagyon sok esetben az épített környezetről is. Ha az ország különböző pontjain járnak. és távoli idegenektől megkérdezik, hogy mi az, ami Veszprémről eszükbe jut, akkor az első ötben szerepel a Viadukt. Egy igazi emblematikus épülete a városunknak. Nyilván akkor lennénk igazán boldogok, hogyha ez a kiállítás nem fejeződne be az itt látható tervekkel, hanem mihamarabb láthatunk majd olyan képeket is, amikor az új Jutasi utat, illetve a Dózsavárost összekötő völgyhidat ünnepélyes keretek között átadjuk– mondta el köszöntőjében Porga Gyula, Veszprém polgármestere.

A kiállítást Gy. Lovassy Klára, a Magyar Építőipari Múzeum nyugállományú igazgatója, és Zalavári István, a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara elnöke nyitották meg.

Gy. Lovassy Klára a völgyhíd történetéről, valamint a megépülésének hátteréről mesélt az érdeklődőknek. Elmondta, a Viaduktot 1938-ban – Szent István király tiszteletére, halálának 900. évfordulóján – Szent István Völgyhídnak keresztelték el. 1948-as helyreállításakor a híd törzskönyvében még ez a név szerepelt, egy 1949. évi bejegyzés viszont már Veszprémi Völgyhídként, egy 1951-es pedig Rákosi Mátyás Völgyhídként hivatkozott rá. 1988-ban kapta vissza a Szent István völgyhíd nevet.

A kiállítás szépen összefoglalja, és bemutatja a jubileumot ünneplő völgyhíd történetét, korabeli dokumentumait. Augusztus 19-én további programokkal emlékszik meg Veszprém a különleges látványosság 80. évfordulójáról.