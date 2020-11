Oktatást segítő eszközöket kapott az inotai iskola

Többek között két okostáblát, öt projektort, nyolc laptopot, valamint hangfalakat és más oktatást segítő eszközöket vehetett át a napokban Tavaszi Rita tagintézmény-vezető a Várkerti Általános Iskola inotai tagiskolájában Campanari-Talabér Márta polgármestertől és Petneházy Beatrix önkormányzati képviselőtől.

A 6,3 millió forint értékű oktatást segítő eszközöket egy, a Készenléti lakótelepet is érintő pályázat keretén belül szerezte be Várpalota város önkormányzata. A program célja csökkenteni az iskolákban felhalmozódó hátrányokat, a tan­órán kívüli játék eszközeivel segíteni a gyerekek fejlődését, és támogatni tanulmányi előrehaladásukat. A hosszú távú célkitűzések között szerepel a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, valamint hogy felnőttként értelmes tevékenységek mentén kapcsolódjanak be a társadalmi munkamegosztásba, azaz teljes jogú polgárként vegyenek részt a társadalom életében – tudtuk meg a helyszínen.

– A Készenléti lakótelep és a Baglyas fejlesztését célzó pályázat úgynevezett „szoft” elemeinek egy része ez a mostani eszközátadás. Az elmúlt időszakban több színvonalas programot is tudtunk szervezni gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt ebből a keretből, ezúttal pedig oktatást segítő eszközöket kapott az iskola – mondta el Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere.

Tavaszi Rita tag­intézmény-vezető hangsúlyozta, főképp műszaki berendezéseket, a digitális oktatáshoz használható eszközöket kaptak, például interaktív okospaneleket, laptopokat, projektorokat, valamint oktató-fejlesztő foglalkozásokhoz használható programokat.

– Emellett a tehetséggondozáshoz, a szakköri munkához használható eszközök is érkeztek iskolánkba, például közlekedési táblákat tartalmazó mobil KRESZ-pálya is, amelyet az intézmény udvarán tudunk majd felállítani – tette hozzá Tavaszi Rita.

– 2019 tavaszán tartottuk az első olyan rendezvényt a lakótelepen, amely az itt, illetve a Baglyasban élő emberek közösségépítését, egészséges életmódra nevelését tűzte ki célul, s azóta több alkalommal is sikerült rendeznünk ilyen programokat. Családi napra, egészségügyi szűrésekre, gyógy­tornára, előadásokra vártuk a helyieket. A pályázat keretében azonban nemcsak rendezvényszervezésre van lehetőség, hanem ilyen jellegű, az oktatást segítő eszközöket is be tudtunk szerezni – mondta el lapunknak Petneházy Beatrix, Inota, a Készenléti lakótelep és a Baglyas önkormányzati képviselője.