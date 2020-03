Oláh Gergővel és Ferenczi Györggyel ad jótékonysági koncertet a Füred Dixieland Band

Fennállásának három éve alatt immár ötödször ad jótékonysági koncertet a Füred Dixieland Band, ezúttal a hazai pop-, illetve fúziós zene méltán népszerű előadóival, Oláh Gergővel és Ferenczi Györggyel.

Mint Dervalics Róbert zenekarvezetőtől megtudtuk, a Füred Dixieland Band megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet a karitatív tevékenységre. Ennek jegyében adtak már jótékonysági koncertet Horváth Charlie-val, Falusi Mariannal, Kamarás Ivánnal, Szulák Andreával, Malek Andreával és Bebével is.

Hogy a szakma „régi nagy nevei” után hogyan került most a képbe Oláh Gergő, arra Dervalics Róbert elmondja, a zenekar rajongótábora főleg 40-70 év közötti értelmiségiekből áll (sőt létezik egy „kemény mag” is, amely szinte minden koncertjükön ott van, ők Solymárról, Debrecenből, de akár a Felvidékről is képesek a Balatonhoz utazni, hogy hallhassák a Füred Dixieland Bandet), amivel semmi baj nincs, de nekik természetesen a fiatalabbak is fontosak, őket is szeretnék megszólítani. Így esett a választásuk idén a húszas-harmincas korosztály nagy kedvencére, Oláh Gergőre, akivel a 2018-as balatonfüredi gospelfesztiválon ismerkedtek meg.

Gergő háromgyermekes apukaként örömmel mondott igent a felkérésre, és bár saját dalokat ezúttal nem fog énekelni, az általa előadott gospelek és szvingek minden bizonnyal maradandó élményt szereznek majd a közönségnek.

Dervalics Róbert szerint a koncert igazi pikantériáját a másik sztárvendég, a magyar fúziós zene legnagyobb géniuszának, Ferenczi Györgynek a fellépése fogja adni. A „szájharmonika Paganinije” ezúttal is magával hozza hegedűjét, és a közönség fültanúja lehet a dixieland és a blues egyedülálló fúziójának az Anna Grand Hotel dísztermében. Felhangzik majd a Route 66, a Sweet Home Chicago, illetve jó pár ritkán játszott Louis Armstrong-dal is – eddig sehol nem hallott szájharmonika-improvizációkkal megspékelve.

És hogy tovább csigázzuk az érdeklődést, a Füred Dixieland Band énekesnője, Zabos Regina kezdeményezésére megjelenik a zenekar repertoárjában az elektroszving: a Vaya Con Dios, Caro Emerald, sőt Lady Gaga egy-egy dala is felcsendül, természetesen dixielandesre áthangszerelve.

A korábbi évekhez hasonlóan az idei hangverseny bevételét is gyermekek támogatására ajánlják fel: a Fogadj örökbe egy ovit! kezdeményezés segítségével hátrányos helyzetű óvodások mindennapi életének megkönnyítésére és a balatonfüredi iskolások nyári táboroztatására fogják fordítani az összeget.

A különleges zenei csemegének ígérkező koncertre (melynek címe Tavaszi szél szvinget áraszt, alcíme pedig Vidám este egy vidám színpadon) 2020. március 29-én 18 órától az Anna Grand Hotelben kerül sor, az est fővédnöke Bóka István, Balatonfüred polgármestere lesz.