Olvasóival találkozott Ágh István a Veszprémi Ünnepi Könyvhéten

Pályája fontosabb állomásairól, költői előképeiről és Iszkázról is beszélt Ágh István Kossuth-díjas költő egy napokban tartott író-olvasó találkozón.

Első fontosabb versét a Kortárs című folyóirat közölte

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett szerzőt Ács Anna muzeológus és Sebestyén Ilona, a költő köteteit megjelentető Nap kiadó vezetője kérdezték a Veszprémi Ünnepi Könyvhét keretében a Dubniczay-palotában tartott rendezvényen.

Ágh István felidézte, első fontosabb versét a Kortárs című folyóirat közölte 1959-ben, majd hat évvel később jelent meg első verseskötete Szabad-e énekelni? címmel. A többértelmű cím kapcsán elmondta, egyrészt a betlehemezők általa feltett kérdésre is utal, és arra is, lehet-e költészettel, művészettel foglalkozni abban a korban, amelyben „eltüntették a parasztságot”. A paraszti társadalom felszámolását és a téeszesítést egy későbbi regényében, a rendszerváltás után megjelent Rókacsárdában is feldolgozta.

A költő vallott arról is, mit jelent számára szülőfaluja, a Veszprém megyei Iszkáz. – Ott tanultam meg az anyanyelvem, minden szavam ott van hitelesítve – fogalmazott. A szerző műveinek többsége Felső-Iszkázról indul, és a térséget bemutatva általában oda is tér vissza. Manapság már csak ritkán, évente néhány alkalommal érkezik ide, például testvére, Nagy László tiszteletére Ajkán szervezett szavalóversenyek napjaiban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A leírtakat muszáj mindig tényekkel hitelesíteni

Ágh István mintegy ötven évtizede tartó pályáján a versek mellett újságcikkeket, szociográfiákat és gyermekkönyveket írt, valamint műfordítások szerzője. A Kidöntött fáink című, szociografikus és családtörténeti műve kapcsán megjegyezte, a leírtakat muszáj mindig tényekkel hitelesíteni. A költő esszét írt Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Ady Endre költészetéről, mint mondta, mindhárom szerző közel áll hozzá, és közös bennük, hogy, képesek voltak saját költői világot teremteni.

Sebestyén Ilona elmondta, Ágh Istvánnal jó együtt dolgozni, a leadott kéziratok szinte teljesen nyomdakészen érkeznek tőle, és a határidőket is mindig pontosan betartja, nincs semmilyen sztárallűrje, holott Kossuth-díjas, kétszeres József Attila-díjas szerző. Hozzátette, az utóbbi húsz évben tizenhat kötetet jelentettek meg a szerzőtől, amelyek közül többnek a címlapját a költő felesége, Széles Judit textilművész tervezte. A kiadóvezető elmondta, a szerző utolsó kötete a tavalyi könyvhétre jelent meg Elvarázsolt ének címmel, amelyet kritikusok Arany János Őszikék sorozatához hasonlítottak: az elégikus versek középpontjába Ágh István a szülőföldet és a családot helyezte.

A beszélgetésen elhangzott, a költő Magyar Örökség-díjat vehet át a napokban. A rendezvényt dedikálás zárta.