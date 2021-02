Online programokat szerveznek és felújítanak Herenden

Manapság úgy kell eljuttatni a kultúrát az emberekhez, hogy nem jöhet be senki a művelődési házba.

Elmarad a közösségi élmény, amit már mindenki nagyon hiányol. A programok átkerültek az online térbe, emellett a Pesovár Ernő Művelődési Ház dolgozói az intézmény szépítésébe kezdtek, hogy hasznosan töltsék ki a munkaidejüket.

Dávid Rolandék Session koncertje volt az utolsó még engedélyezett program, amelyre nézők is bejöhettek 2020 november hetedikén az intézményben, amely jelenleg a kormányrendelet miatt nem látogatható.

– Két dolgot tehetünk jelen helyzetben. Egyrészt átálltunk online programokra, így a családok otthonról kapcsolódhatnak be a kulturális életbe. Másrészt a művelődési ház szinte minden termét felújítjuk. Decemberben mézeskalács alkotásokat kellett készíteni, amit mi lefotóztunk, a képeket feltettük a honlapra, és szavazni lehetett rájuk. Bekapcsolódtunk az Élő Adventi Naptár akcióba, mi a 24-es szám voltunk és nagyon szép dekorációt készítettünk, amit sok család eljött lefotózni. Nagyon visszafogottan oldottuk meg a kültéri adventi programokat, a szilveszter elmaradt, most a január és február is kiesik, mert nem lehet még közösségi rendezvényeket szervezni – meséli Bati János, aki hozzáteszi még, hogy például január 22-én, a Magyar Kultúra Napját úgy ünnepelték meg, hogy meghívták a Herendhez sok szállal kötődő Süle Zsoltot. A népszerű zenésszel a művelődési házban készítettek egy 35 perces televíziós felvételt, amelyet aztán közzétettek és többszázan meg is néztek.

Mivel közös farsangot sem tarthatnak, ezért jelmezkészítő versenyt hirdettek, és berendeznek majd farsangi dekorációval egy helyiséget, ahol lefotózhatják a résztvevők magukat a jelmezeikben. Az alsós, felsős és felnőtt kategóriában meghirdetett jelmezverseny legjobbjai pedig értékes jutalmat kapnak. Tervezik azt is, hogy virtuális kiállítást rendeznek helyi alkotók lefényképezett műveiből.

– Tavaly azt gondoltam, hogy az ismert művészek a pandémia miatt majd lejjebb viszik az áraikat, hogy több helyre hívják meg őket. Nem ez történt, azt vettem észre, hogy inkább felsrófolták azokat, hogy ha csak néhány fellépésük van, akkor minél több pénzt kapjanak érte. Egy-két, sőt közel négymilliós produkciók is vannak, amit képtelenség megrendelni. Ezért készítettünk egy felmérést és abból válogatunk, amit a településen élők szeretnének, illetve, amit meg tudunk fizetni. A terveink készen vannak, de még várnunk kell – ismerteti a helyzetet a művelődési ház igazgatója.

Márciusban már szeretnék megtartani a hagyományos Nőnapi műsort egy sztárvendéggel. Emellett természetesen herendi fellépők, és érdekes témák szakértőinek a meghívásában is gondolkodnak a programok szervezésekor sőt, Muzsikál az erdő címmel, erdei sétákkal egybekötött zenés, szabadtéri rendezvény sorozatot is terveznek.

– Több mint háromezren élnek Herenden, de az, hogy mennyien laknak egy településen az lényegtelen. Az itt élőknek kell minőségi kulturális életet teremteni, amiből nem akarunk engedni – teszi hozzá Mészáros Gabriella művelődésszervező.

Kiderül az is, hogy a munkatársak ebben a rendkívüli helyzetben nekiálltak szépíteni a művelődési házat. Saját maguk tettek rendbe sok helyiséget. A korábban rikító színű öltözőket átfestették, majd laminált padlót fektettek le, és szépen be is rendezik majd azokat. A portásfülkét közösségi helyiséggé alakították, amit egy-egy aktuális ünnepnek megfelelően (télapó, farsang, Valentin nap) feldíszítenek majd.

A művelődési ház kezelésébe tartozik a Közösségi és Tájházként funkcionáló épület is, amelyben sok csoport és egyesület kapott helyett. A szépen rendbe hozott régi, felső iskola épületének folyosójára kiállításokat is terveznek.

Jó hír, hogy a Magyar Falu Program keretében 16 millió forintot nyertek a művelődési ház villamos rendszerének felújítására, amit már nagyon várnak.

– Ha valaki bejön hozzánk, akkor egy rendezett házat lát. Ha a nagyon régi fűtési-, és villamos rendszer korszerűsítése is megtörténik, akkor lesz egy rendezett, fűtéssel, korszerű villamos hálózattal ellátott herendi művelődési házunk, ahol jelenleg heten dolgozunk – jegyzi meg az igazgató, aki örömmel újságolja, hogy hamarosan elkészül a Tó színpad is, amit nekik kell megtölteniük programokkal. Április-május környékére tervezik a látványos megnyitót, a nyár folyamán pedig folyamatosan készülnek majd színvonalas, minden generációt kiszolgáló programokkal és fesztivállal.