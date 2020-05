Operett, musical, komédia a Veszprémi Petőfi Színház következő évadában

A 2020/2021-es évadban az Egy csók és más semmi, a Hárman a padon, a Mozart!, A tanítónő és az Ugyanaz hátulról című előadásokat láthatja a közönség a Veszprémi Petőfi Színház nagyszínpadán.

A két hónapos kényszerszünet után újraindul a művészeti munka a Veszprémi Petőfi Színházban, egy héttel ezelőtt és csütörtökön már olvasópróbát tartottak, jelentette be Oberfrank Pál igazgató pénteken. Bár a társulat tagjai az elmúlt időszakot is tevékenyen töltötték – maszkokat, védőruhákat varrtak, Maradj otthon – majd mi megyünk címmel Veszprémbe és a kistérségbe vittek zenés műsort –, mostantól a következő évadra koncentrálnak.

Porga Gyula azt mondta, a járványhelyzet próbára tett mindannyiunkat, a város közössége megerősödött, és ebben nagy szerepe volt a Petőfi Színháznak. A polgármester úgy fogalmazott: megtapaszthattuk, hogy a művészekre akkor is szükség van, mikor bajban vagyunk, az életünk kizökkent a megszokott kerékvágásból. A segítő szándék mutatkozott meg a maszkok varrásánál – ezt a példát több civil szervezet, vállalkozás követte –, és a műsoroknál, melyet a színészek a veszprémi polgárokhoz vittek. Ovádi Péter szerint Veszprém és térsége példásan teljesített a járványhelyzetben. Az országgyűlési képviselő is köszönetet mondott a színháznak azért, hogy a térségben élőket is zenés, verses meglepetéssel örvendeztette meg. A szervezők tudták, hogy mindenkihez nem juthatnak el, a gesztus nemes, a jó példát más intézmények is átvették.

Az idei 2019/2020-as évadot még nem zárta le a színház, de arra törekszik, hogy pótolja az elmaradt bérletes és bérletszünetes előadásokat. A jövő évad műsortervét Oberfrank Pál igazgató és Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes ismertette. A nagyszínpadon Eisemann Mihály–Éri Halász Imre–Békeffi István Egy csók és más semmi című operettje lesz az első bemutató, Lendvai Zoltán rendezésében. Aldo Nicolai Hárman a padon című komédiáját Deák Krisztina rendezi, a három szerepet Bálint András, Szilágyi Tibor és Oszvald Marika alakítja. Lévay Szilveszter–Michael Kunze Mozart! című darabját Somogyi Szilárd rendezi. Bródy Sándor A tanítónő című falusi életképét Oberfrank Pál állítja színpadra, többek között Bori Rékát és Szalay Bencét láthatják benne a nézők. Az évad utolsó előadása egy vígjáték, Michael Frayn a színház világát másként bemutató Ugyanaz hátulról című előadását Funtek Frigyes rendezi.

A Latinovits–Bujtor Játékszínben Gyökössy Zsolt A második teríték című színjátéka látható az író rendezésében, Varga Szilvia és Szeles József szereplésével. A kezed örökké szorítom című darab Csehov és szerelmének levelezése, amit Oberfrank Pál rendez. Cseh Tamásra emlékeznek Pásztor Márk Frontátvonulás című önálló estjével, Piros Ildikó Abigél titkai – Töredékek az írónő életéből címmel adja elő műsorát. Lengyel Nagy Anna Élet.történetek.hu: A mi Józsink és Erzsike című igaz történeteiben Lázár Kati és Epres Attila látható. A legkisebbeknek Hedry Mária–Radványi Balázs Kukamese című zenés mesejátékát, Csukás István Diótörőcske című mesejátékát ajánlják, a Csillaglépő csodaszarvassal folytatódik a Kabóca Bábszínházzal való együttműködés. A felső tagozatosokat a Keménykalap és krumpliorr című mesejáték és a Dvorák Patka Színház két előadásával várják a színházba.