Őr vigyáz hétfőtől a veszprémi várban

Őrt ábrázoló miniszobor díszíti hétfő délutántól a Hősök kapuját a megyeszékhelyen.

Kolodko Mihály szobrászművész alkotásának kihelyezése a családunk és vállalkozásunk által Veszprém iránt érzett kötődésének és szeretetének kifejeződése, mondta el Török Balázs, egy veszprémi székhelyű, családi vállalkozásban működő nemzetközi szállítmányozó és szolgáltató cég ügyvezetője, ötletgazda. Kiemelte, elképzelésük arról szólt, hogy Kolodko Mihály három, egymástól független bronz miniszobra kerüljön ki veszprémi közterületekre, a sorban az első alkotást hétfőn délután helyezték ki.

Az őrt ábrázoló bronzszobor a Hősök kapuja nyugati pillérének sarkánál kapott helyet. Az alkotás elnevezéséről a veszprémiek dönthetnek: a cég közösségi oldalán közzétett e-mail címre küldhetők be a javaslatok, majd az alkotó és az ötletgazda által kiválasztott legjobb címekről szavazással választanak a megyeszékhelyen élők.

Török Balázs hozzátette, az alkotással több történelmi tényre is reflektál Kolodko Mihály: a török uralom idején többször cserélt gazdát a veszprémi vár, a szobor kihelyezésének helyszíne pedig megegyezik a régi vár bejáratával, nem mellesleg a Hősök kapuja lényegében a ma ismert várnak is a bejárata. Emellett a szobor arra is utal, hogy koronaőrök 1944. november 6. és december 6-a között Veszprémben őrizték a Szent Koronát és a Szent Jobbot.

Török Balázs elmondta, heteken belül a szobrászművész újabb alkotása kerül ki az egyik veszprémi közterületre.

